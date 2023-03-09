В Эстонии хотят еще больше ограничить доступ к российским медиаканалам

„В целом по той или иной причине в Эстонии запрещено вещание 50 телеканалов. Кроме того, ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции“, – рассказала представитель TTJA Хелен Рохтла.

Однако запрет можно обойти, так как некоторые каналы доступны в приграничных регионах, а другие можно смотреть в интернете - согласно опросу Госканцелярии, 40% тех, кто продолжил смотреть российские каналы, делали это именно в интернете.

„Мы думаем над тем, как закрыть телеканалы, доступные в интернете. Среди каналов остались те, которые мы считаем проблемными“, – заявила Рохтла.

Она также подчеркнула важность предоставления людям важной информации на их родном языке: „К сожалению, никто не выучит эстонский язык за одну ночь“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.