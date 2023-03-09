Два продавца электроэнергии, словно сговорившись, выступили с критикой универсальной услуги

В Эстонии 300 000 домашних потребителей продолжают пользоваться универсальной услугой электропотребления, что означает для них потерю в марте почти 4,2 миллиона евро по сравнению, например, с некоторыми пакетами с фиксированной ценой. Средний потребитель с его объемом 333 кВтч теряет около 14 евро в месяц. Этим утром два розничных продавца электроэнергии, похоже, согласовали пресс-релизы с критикой универсальной услуги, пишет Ärileht.