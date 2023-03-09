ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях

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Кая Каллас начала с хороших новостей. Например, инфляция в стране замедлилась до 17, 6 процентов, а средняя зарплата также выросла.

Э-выборы — это часть нашего цифрового общества, люди хотят его использовать, как и все остальные услуги э-государства. Электронные выборы безопасные и достоверные, что подтверждено различными проверками, в том числе на международном уровне.

Новость дополняется.

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