ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях(2)
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, в которой участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр окружающей среды Мадис Каллас.
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Кая Каллас начала с хороших новостей. Например, инфляция в стране замедлилась до 17, 6 процентов, а средняя зарплата также выросла.
Э-выборы — это часть нашего цифрового общества, люди хотят его использовать, как и все остальные услуги э-государства. Электронные выборы безопасные и достоверные, что подтверждено различными проверками, в том числе на международном уровне.
Новость дополняется.
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