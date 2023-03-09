Неприятный сюрприз: в Эстонии сейчас жить дороже, чем в Северных странах(8)
Финляндию, Швецию и уж тем более Норвегию принято считать дорогими странами. Однако сейчас кажется, что жизнь там не дороже, чем в Эстонии, пишет Maaleht.
Одна из основных причин, по которой цены в Северных странах для нас упали, — это соотношение между евро и местными валютами. Точно так же, как злотый держит цены в Польше на доступном уровне, это делают сейчас шведские, норвежские и датские кроны. Обменный курс шведской кроны по отношению к евро в настоящее время составляет 11,52, норвежской кроны — 11,47 и датской кроны — 7,57.
Беспрецедентным является и то, что цены на моторное топливо у нас на том же уровне, что и в странах Северной Европы, а из-за колебаний цен на нефть в некоторые дни даже были выше.
Электричество в Норвегии точно дешевле, чем в Эстонии. В зависимости от зоны там действуют три тарифа. В южной части стоимость электричества почти равна нашему среднему показателю, поскольку именно из Южной Норвегии продают электричество в Европу. В северной зоне стоимость энергии в несколько ниже, а дешевле всего энергия в областях вокруг Тронхейма в Центральной Норвегии.
Цены на продукты в Норвегии сопоставимы с нашими. Например, большая бутылка майонеза на наши деньги стоит чуть больше двух евро, рыбные консервы два-три евро за коробку, пачка сливочного масла 3-4 евро в зависимости от жирности.
А вот кофе (около десяти евро за упаковку) и алкоголь (бутылка крепкого алкоголя стоит 36–50 евро) стоят в Норвегии дорого.
Цены зависят и от того, где вы совершаете покупки: в городском торговом центре или в сельском магазине. В последнем закупаться в любом случае выгоднее. Что касается интернет-торговли, то она там, кажется, не очень популярна.
Норвежских женщин можно назвать практичными. Они закупают впрок большие буханки хлеба, упаковки сыра или банки варенья. Поскольку их дома оснащены хорошо организованными и оборудованными прохладными кладовыми, то хранение не является проблемой. Как и наличие определенного запаса консервов.
Одежда и белье в Норвегии довольно дорогие. Например, шерстяные колготки стоят почти 40 евро. То же самое касается модных предметов интерьера и hygge-вещей, таких как одноцветная керамическая посуда, пледы, текстиль, свечи и т.д. Наверное, поэтому даже обеспеченные норвежские дамы предпочитают приобретать товары для дома в Ikea.
Как мы писали недавно, продукты питания в Эстонии становятся все дороже. По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в феврале повысился по сравнению с январем на 0,6% и по сравнению с февралем прошлого года — на 17,6%. Товары были дороже по сравнению с февралем прошлого года на 17,2% и услуги — на 18,5%. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
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