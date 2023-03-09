Зимние виды
09.03.2023, 11:36

Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет КМ из-за COVID-19 у соперника

 
Йоханнес Бё
Йоханнес Бё
ФОТО: MICHAL CIZEK | Scanpix

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал недосягаемым для преследователей в общем зачете Кубка мира за два этапа до конца соревнований, сообщает NRK.

Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд, сохранявший теоретические шансы опередить пятикратного олимпийского чемпиона, ранее заразились коронавирусом.

Тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен сообщил, что Легрейд еще не приехал на этап в шведский Эстерсунд и не выступит в индивидуальной гонке на 20 км, которая пройдет 9 марта. У Йоханнеса Бё и его брата Тарьея такая же ситуация, пишет РБК.

По словам тренера, Бё и Легрейд, возможно, будут заявлены на масс-старт 12 марта.

Йоханнес Бё выиграл 13 из 16 гонок в текущем сезоне Кубка мира, набрав 1319 очков. У Легрейда 920 очков, он уже не успеет догнать лидера сезона, поскольку в Кубке осталось только пять личных гонок.

Кубок мира завершится этапом в норвежском Холменколлене 16–19 марта.

Бё в четвертый раз победил в общем зачете Кубка мира.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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