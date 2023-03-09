Вторая смерть за 3 дня! Футболист умер во время тренировки в 29 лет

Футболист, которому было 29 лет, потерял сознание во время утренней тренировки 7 марта. В клубе заявили, что пока не могут сообщить подробности, пишет РБК.



Африканская конфедерация футбола (CAF) выразила соболезнования в связи со смертью игрока. „Президент федерации Патрис Мотсепе и семья CAF скорбят из-за трагической смерти футболиста, сыгравшего важную роль в выходе „Ричардс-Бэй“ в элитную лигу“, — говорится в заявлении.



„Ричардс-Бэй“ из восточной провинции Квазулу-Натал занимает шестое место в чемпионате ЮАР.



Смерть Мтоло стала второй в топ-лигах африканских стран за три дня. 5 марта в Кот-д'Ивуаре скончался 21-летний защитник клуба „Расинг Абиджан“ Силла Мустафа, у которого остановилось сердце во время матча.

