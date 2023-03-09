Грузинский законопроект об „иноагентах“ отозвали из парламента на фоне протестов

„Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык „российского закона“, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Кроме того, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность“, — говорится в совместном заявлении партий, которое цитирует „Рустави 2“.

Как проходили протесты, смотрите ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

В Грузии несколько дней продолжаются массовые протесты против принятия закона об „иностранных агентах“. Законопроект внесли в парламент страны в двух вариантах. 7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект „О прозрачности иностранного влияния“. Он предусматривает, что в Грузии появится реестр „иностранных агентов“, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые более чем на 20% из-за рубежа.

На 9 марта было запланировано голосование по второму варианту законопроекта об „иноагентах“ — „О регистрации иностранных агентов“. Этот проект предусматривает, что статус „агента иностранного влияния“ могут получить любые физические и юридические лица, получающие финансирование из-за рубежа.

7-8 марта в центре Тбилиси около здания парламента на проспекте Руставели проходили массовые акции протеста, против участников которых полиция применяла водометы и слезоточивый газ. По итогам разгона митингов МВД Грузии отчиталось о задержании 133 человек по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Еще одного протестующего задержали по уголовному обвинению в нападении на полицейского. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

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