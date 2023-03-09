ВИДЕО | Россия нанесла новый ракетный удар по Украине. Главком ВСУ сообщил, что была выпущена 81 ракета. Погибли шесть человек

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские военные осуществили как минимум 81 ракетный пуск, использовав в том числе 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 20 крылатых ракет морского базирования „Калибр“, шесть крылатых ракет воздушного базирования X-22, шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-47 „Кинжал“, восемь управляемых авиационных ракет Х-31П/X-59, 13 зенитных управляемых ракет С-300. Также были запущены восемь иранских ударных дронов „Shahed-136/131“.

Украинским военным удалось уничтожить 34 из 48 крылатых ракет (Х-101/Х-555, „Калибр“) и четыре беспилотника, рассказал Залужный. Также, по его словам, восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 в результате организованного противодействия не достигли своих целей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Голосеевском и Святошинском районах. В результате загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов. Два человека были госпитализированы.

В Золочевской общине Львовской области из-за ракетного удара погибли пять человек, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. По его словам, ракета упала в жилом квартале, после чего начался пожар, уничтоживший три жилых дома.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что ракетным обстрелам подверглись Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы. В результате зафиксированы „серьезные разрушения“ на объектах энергетической инфраструктуры и промышленных предприятиях. Погиб один человек и еще двое получили ранения, добавил он.

По данным главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, российские военные нанесли по меньшей мере 15 ударов ракетами С-300 по Харькову и области. В результате повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры. В поселке Песочин ракета повредила несколько жилых домов, ранения получили две пожилые женщины.