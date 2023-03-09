Кайя Канепи проиграла белорусской теннисистке и вылетела с турнира WTA Индиан-Уэллс

В первом сете теннисистки по очереди обменивались геймовыми победами до восьмого гейма, после чего Соснович прервала подачу Канепи и повела в счете 5:3, одержав итоговую победу в первом сете со счетом 6:3.

Канепи лучше начала второй сет и выигрывала со счетом 2:0, но Соснович счет сравняла 2:2. Канепи ответила очередным брейком и снова вырвалась вперед 4:2. Белорусская теннисистка не сдавалась, совершила очередной камбэк и даже вышла вперед 5:4. В десятом гейме Канепи оформила свой третий брейк, сравняв счет 5:5. Теннисистки снова обменялись геймовыми победами и все решилось в тай-брейке, где сильнее оказалась Соснович 7:5.

За выход в третий круг престижных американских соревнований белорусская теннисистка сыграет с Еленой Остапенко (WTA 26.) из Латвии.

Следующий турнир Канепи — турнир WTA 1000 в Майами, стартующий 21 марта.

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