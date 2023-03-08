ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (378-й день) | ЕС намерен выделить миллиард евро на совместную закупку боеприпасов для Украины и пополнения собственных запасов

ООН считает распространившееся в соцсетях видео расстрела украинского военного после сказанных им слов „Слава Украине“ подлинным. „На основании предварительного изучения мы считаем, что видео может быть подлинным“, - сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека агентству AFP.

В Госдепартаменте США назвали „ужасным“ видеоролик с расстрелом бойца в украинской форме, очевидно, военнопленного. „Кадры с безоружным казненным украинцем … поражают с точки зрения варварства“, - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. „Мы считаем, что России должно быть стыдно“, - добавил он.

Военные в США изучают возможность установки ракет AIM-120 AMRAAM класса „воздух-воздух“ на украинские истребители МиГ советской конструкции, пишет издание Politico со ссылкой на двух представителей министерства обороны Соединенных Штатов и неназванное лицо, знакомое с ходом обсуждений. Основная трудность - заставить ракеты взаимодействовать с радарами стоящих на вооружении Украины самолетов, отмечают собеседники издания.

В свою очередь украинские силы авиации нанесли 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили зенитный ракетный комплекс „Бук-М1-2“, 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля „Зоопарк“, заявил украинский Генштаб.

В сводке сообщается, что российские силы в захваченной Запорожской области отбирают у фермеров зерно. „Оккупанты под видом покупки по значительно заниженным ценам просто конфискуют зерновые“, - указывается в заявлении

По данным утренней сводки Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники отбили более 100 вражеских атак на 5 направлениях. „Оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области“, - указывается в утренней оперативной сводке. По этим данным, за сутки россияне нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар и совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Министр обороны Украины Алексей Резников отверг обвинения в том, что за взрывами газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток - 2“ могут стоять украинские власти. „Это не наши действия“, - сказал он в Стокгольме перед встречей с министрами обороны ЕС. Накануне The New York Times написало, что за подрывом может стоять некая проукраинская группа, а осуществить эту акцию могли люди с украинскими или российскими паспортами.

Во время визита в Киев Гутерриш назвал „шокирующим“ распространившееся в соцсетях видео, на котором украинского военнопленного расстреливают после произнесения им слов „Слава Украине“. „Недавние шокирующие кадры убийства украинского солдата, по-видимому, совершенного без надлежащего судебного разбирательства, - это еще одно трагическое напоминание о том, что законы войны должны строго соблюдаться“, - сказал Гутерриш во время визита в Киев.

„Очень важно, что именно в Киеве мы говорим о том, как вернуть мир, международную безопасность и полную силу Устава ООН - тех норм, которые одинаково важны для всех народов на земле“, - написал Зеленский. Гутерриш обсудит с Зеленским продление так называемой „зерновой сделки“ - договоренности между ООН, Турцией, Россией и Украиной, заключенной в июле 2022 года. Она предусматривает создание морских коридоров для безопасного вывоза из портов Украины зерна и сопутствующих продуктов.

Российским военным, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута, а тактические „штурмовые отряды“, использовавшиеся при атаках на этот город, вероятно, не способны вести маневренную войну, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. После захвата Бахмута российские силы могут попытаться продвинуться на запад в сторону Константиновки или на северо-запад в направлении района Славянск-Краматорск, указывают аналитики. Военным РФ, вероятно, придется отдать приоритет лишь одному из этих направлений, чтобы иметь „хоть какие-то шансы на успех“, хотя российское командование неоднократно распыляло свои силы по нескольким направлениям наступления, отмечают эксперты ISW.

Отряды ЧВК „Вагнер“, вероятно, взяли под контроль восточную часть города Бахмут в Донецкой области Украины, то есть все городские районы восточнее реки Бахмутки. Об этом в среду сообщили как в сводке американского Института изучения войны (ISW), так и непосредственно основатель ЧВК Евгений Пригожин. „Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК „Вагнер“", - заявил Пригожин в аудиосообщении.

В сводке ISW оцениваются сценарии развития российского наступления после возможного занятия Бахмута. Россия, вероятно, из-за недостатка механизированных соединений выбрала тактику использования тактических „штурмовых отрядов“ для лобовых атак на укрепленные районы, которые чреваты большими потерями, и вряд ли способна на успешные наступательные маневры. Таким образом, отмечается в сводке ISW, даже захват Бахмута окажется лишь тактической победой. Дальнейшее успешное продвижение в тыл украинской армии представляется маловероятным.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, находясь в Стокгольме, что 18 немецких танков типа Leopard 2A6 и 3 таких же танка из Португалии будут доставлены в Украину еще в этом месяце.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил выделить еще 1 миллиард евро из средств Евросоюза на совместную закупку боеприпасов для Украины и восполнение собственных запасов странами ЕС. Это заявление он сделал после встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме. Между тем украинский министр обороны Алексей Резников уже заявил, что этого „недостаточно“: стране для продолжения обороны от российской агрессии необходим 1 миллион артиллерийских снарядов общей стоимостью примерно в 4 миллиарда евро.