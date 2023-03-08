Министр финансов: выделение 3% ВВП на оборону будет очень сложной задачей

„Может быть, самая плохая новость заключается в том, что экономический спад в четвертом квартале прошлого года составил, по предварительным данным, 4%. Это говорит о том, что при формировании бюджета нельзя рассчитывать на экономический рост“, - добавила она.

„Составить бюджет на следующий год и бюджетную стратегию на четыре года непросто. В ближайшие полгода предстоит принять много сложных решений“, - сказала министр.

В качестве одного из вариантов сокращений она выделила 50 млн евро, предусмотренные на бесплатный общественный транспорт, которые можно было бы использовать для финансирования содержания дорог, поскольку денег, которые сейчас выделяются на дороги, согласно Закону о государственном бюджете, крайне не хватает.

Аккерманн признала, что выделение 3% ВВП на государственную оборону будет „действительно очень сложной задачей“.

„Но мы все понимаем, что стране нужна защита, это согласовано в кабинете министров и обсуждалось в Рийгикогу в начале года“, - добавила она.