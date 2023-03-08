МНЕНИЕ | Протестующие в Грузии вышли, чтобы их услышали

К свободе протестов в Грузии привыкаешь - возле парламента кто-то стоит с флагами и плакатами практически каждый день - в поддержку Саакашвили, в знак солидарности с Украиной, за вступление Грузии в Евросоюз. Правда, обычно это человек 20, а не многотысячная демонстрация.

В годовщину войны в Украине для митинга был перекрыт весь проспект Руставели - главная „вена“ города. До вчерашнего дня казалось, что протесты - это совершенно свободное и нормальное для Грузии явление. Люди сохраняют свое право выйти на улицы и быть услышанными. И по-хорошему им завидуешь.

Но вчерашние события это ощущение пошатнули. Был обычный серый Тбилисский вечер, я „пошла бродить в дурном настроении“. Где-то в седьмом часу я проходила мимо парламента и обратила внимание, что пешеходы идут по проспекту. Новая акция. Начиналось все как всегда - люди массово сходились на митинг, дорожный патруль перекрыл движение на этом участке дороги. Я восхитилась - как это здорово, им дают место, дают пространство, полиция не бросается сразу разгонять людей и твердить им в мегафон, что их акция незаконна.

Порадовалась за них и пошла дальше. Оказалось, как раз в этот момент внутри парламента проходило обсуждение закона „об иностранных агентах“. Обсуждение этого закона должно было состояться в четверг. Где-то через час моей неспешной прогулки я открыла новости и увидела видеоролик, на котором полиция применяет водомет против собравшихся. Протестующие пытаются проникнуть в парламент. Законопроект прошёл первое чтение. Мой путь домой лежит как раз через демонстрацию, нет сил удержаться, свернуть в переулки и пройти мимо.

Иду на шум. Широкий проспект Руставели полностью забит людьми. Парламент с правой стороны, с левой ещё сохраняется движение пешеходов. Здесь довольно спокойно – столкновения с полицией пока что только у входа в парламент. С трибуны кто-то обращается к толпе, толпа рукоплещет, кричит в ответ, приветствует. Какой у них заряд! Очень хочется в этот момент понимать по-грузински.