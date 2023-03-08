Скончался российский олигарх. Он утверждал, что отмывал миллионы с помощью эстонских банков

Журналисты подчеркивают, что Гришин скончался 6 марта. До этого он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии — из-за нарушения мозгового кровообращения у него развился сепсис, писало издание Mash.

Сергей Гришин — автор схем с авизо

Журналисты отмечают, что Гришин прославился признаниями о доведении экономики России практически до экономического коллапса в 90-х годах и изобретении схемы авизо (уведомление одного контрагента другому о выполнении товарной или расчетной операции с его счетом, – ред.).

„Многие думают, что это чеченцы придумали схему с авизо. Это не так. Ее придумал я. Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено. Я нашел нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках. От имени эстонских банков я изготавливал дубликат авизо, как будто бы оригинал утерян. Сумма в авизо была написана та, которую мне хотелось. Она была полностью поддельной и ничем не была подкреплена“, — приводит Baza слова бизнесмена.

В 2018 году Гришин просил 45-го президента США Дональда Трампа предоставить ему американское гражданство. Тогда он сказал, что в Эстонии и России украл так много денег, что уже не сможет назвать точную сумму.

РосСМи пишут, что второй раз Гришин ограбил Центробанк России, когда им управлял Георгий Матюхин — с 1990 по 1992 годы. Гришин попросил его подписать чек ручкой с исчезающими чернилами. После он вписывал в него другие суммы.

„Например, чек на 250 миллионов долларов. Вы приходите в любой другой банк с чеком Центробанка, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали“, — рассказал мошенник.

Ущерб от афер с авизо в 90-е годы оценивался в четыре триллиона рублей.

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