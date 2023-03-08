Скончался российский олигарх. Он утверждал, что отмывал миллионы с помощью эстонских банков(8)
В России умер бывший совладелец „РосЕвроБанка“, миллиардер Сергей Гришин. Около месяца назад его госпитализировали с нарушением мозгового кровообращения, сообщило российское медиа Baza 8 марта.
Журналисты подчеркивают, что Гришин скончался 6 марта. До этого он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии — из-за нарушения мозгового кровообращения у него развился сепсис, писало издание Mash.
Сергей Гришин — автор схем с авизо
Журналисты отмечают, что Гришин прославился признаниями о доведении экономики России практически до экономического коллапса в 90-х годах и изобретении схемы авизо (уведомление одного контрагента другому о выполнении товарной или расчетной операции с его счетом, – ред.).
„Многие думают, что это чеченцы придумали схему с авизо. Это не так. Ее придумал я. Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено. Я нашел нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках. От имени эстонских банков я изготавливал дубликат авизо, как будто бы оригинал утерян. Сумма в авизо была написана та, которую мне хотелось. Она была полностью поддельной и ничем не была подкреплена“, — приводит Baza слова бизнесмена.
В 2018 году Гришин просил 45-го президента США Дональда Трампа предоставить ему американское гражданство. Тогда он сказал, что в Эстонии и России украл так много денег, что уже не сможет назвать точную сумму.
РосСМи пишут, что второй раз Гришин ограбил Центробанк России, когда им управлял Георгий Матюхин — с 1990 по 1992 годы. Гришин попросил его подписать чек ручкой с исчезающими чернилами. После он вписывал в него другие суммы.
„Например, чек на 250 миллионов долларов. Вы приходите в любой другой банк с чеком Центробанка, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали“, — рассказал мошенник.
Ущерб от афер с авизо в 90-е годы оценивался в четыре триллиона рублей.
Гришин продал особняк британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл
Издание „Фокус“ также напоминает, что бизнесмен известен тем, что за 15 миллионов долларов продал особняк в Санта-Барбаре (США, штат Калифорния) британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. Члены королевской семьи заплатили почти на 10 миллионов меньше запрашиваемой цены за дом, пишет издание HELLO!
„Почему Гарри и Меган получили столь большую скидку? Это случилось просто из-за желания российского бизнесмена Сергея Гришина продать дом. Сначала он выставил его на продажу по цене 25 миллионов долларов, но в конце концов согласился на 14,7 миллиона долларов“, — отметили журналисты.
Особняк площадью более 1,6 тыс. кв.м. расположен на участке размером 2 гектара, в этом комплексе есть отдельный дом для гостей.
Сергей Гришин родился в Москве 21 июня 1966 года. В 1987 году он закончил Московский институт электронной техники и получил диплом физика. Далее занимался предпринимательской деятельностью.
В 1994 году вместе с Андреем и Дмитрием Суздальцевыми купил банк „Лубянка“, который был переименован в „РосЕвроБанк“. Вместе с этими компаньонами Гришин создал несколько компаний, занимающихся девелопментом и логистикой.