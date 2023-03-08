ОНЛАЙН И ФОТО | Спецназ разогнал протестующих, окруживших здание парламента в Тбилиси

„Сегодня народу ещё больше, чем вчера, на площади не протолкнуться, - передает наш корреспондент из Тбилиси. - Вышли ещё те, кто вчера увидел по телевизору задержания и вышел выразить свой протест“.

Акция протеста началась 15 часов, отдельно был организован женский марш, отдельно - колонна студентов, другие колонны. Все они соединились на площади к 18 часам.

До 20 вечера столкновений не было. По словам нашего корреспондента, в толпе ходили молодые люди и раздавали митингующим маски и воду.

В начале десятого вечера агенство РБК сообщило, что спецназ стал применяет водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих окруживших здание парламента.

В начале одиннадцатого вечероа силы специального назначения МВД Грузии вытеснили демонстрантов с площади перед парламентом, передает Paper Kartuli. В ход шли водометы и слезоточивый газ, люди разбежались по близлежащим улицам.

Онлайн-трансляцию из центра Тбилиси ведет РБК.

Прямую трансляцию из центра Тбилиси ведет „Дождь“.

Открывая сегодня митинг, председатель оппозиционной партии „Единое национальное движение“ Леван Хабеишвили призвал собравшихся ежедневно проводить протесты, пока власти не отзовут этот законопроект. Он публично сжег листы бумаги, на которых, по его словам, напечатан законопроект об иноагентах, сообщает „Интерфакс“.

В отличие от предыдущей акции во вторник, в которой участвовали несколько тысяч человек, собравшихся в среду на площади гораздо больше. На акции много студентов разных вузов.

„Вчерашний разгон мирного митинга все расставил на свои места. Власть полностью дискредитировала себя и уже не является легитимной. Дело лишь времени, когда действующие власти снимут с себя полномочия“, - сказал журналистам участник протеста, в недавнем прошлом депутат парламента Гедеван Попхадзе.

Аналогичные акции проводятся в среду и в других городах Грузии.