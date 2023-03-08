ФОТО | В центре Тбилиси началась новая акция протеста против принятия закона об иноагентах

„Сегодня народу ещё больше, чем вчера, на площади не протолкнуться, - передает наш корреспондент из Тбилиси. - Вышли ещё те, кто вчера увидел по телевизору задержания и вышел выразить свой протест“.

Акция протеста началась 15 часов, отдельно был организован женский марш, отдельно - колонна студентов, другие колонны. Все они соединились на площади к 18 часам.

Столкновений на момент публикации новости не было. По словам нашего корреспондента, в толпе ходят молодые люди и раздают митингующим маски и воду.

Открывая сегодня митинг, председатель оппозиционной партии „Единое национальное движение“ Леван Хабеишвили призвал собравшихся ежедневно проводить протесты, пока власти не отзовут этот законопроект. Он публично сжег листы бумаги, на которых, по его словам, напечатан законопроект об иноагентах, сообщает „Интерфакс“.

В отличие от предыдущей акции во вторник, в которой участвовали несколько тысяч человек, собравшихся в среду на площади гораздо больше. На акции много студентов разных вузов.

„Вчерашний разгон мирного митинга все расставил на свои места. Власть полностью дискредитировала себя и уже не является легитимной. Дело лишь времени, когда действующие власти снимут с себя полномочия“, - сказал журналистам участник протеста, в недавнем прошлом депутат парламента Гедеван Попхадзе.

Аналогичные акции проводятся в среду и в других городах Грузии.

По информации МВД, в ходе вчерашнего митинга были задержаны 66 человек, все они обвиняются в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение полиции. МВД также сообщило, что пострадали до 50 полицейских.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, в среду встретившийся в изоляторе с задержанными участниками акции, заявил журналистам, что некоторые из них имеют следы побоев.

„Особо тяжелое состояние у задержанного на акции лидера оппозиционной партии „Гирчи“ Зураба Джапаридзе, - сказал он. - Ему оказана необходимая медицинская помощь“.

Ранее в среду председатель правящей партии „Грузинская мечта“ Ираклий Кобахидзе сообщил, что парламент отправил для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы принятый накануне в первом чтении законопроект об иноагентах.