ФОТО и ВИДЕО RUSDELFI | „Обратно в СССР - никогда!“ В Тбилиси около 50 тысяч человек снова вышли на акцию протеста(43)
В столице Грузии участники акции протеста против закона об „иностранных агентах“ в ночь на четверг, 9 марта, вступили в столкновения с полицией. Центральный проспект Руставели превратился в настоящее поле боя. Силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против безоружных протестующих. Демонстранты пытались отгородиться баррикадами из уличных лавок и мусорных баков, кто-то кидал в спецназ бутылки, камни, но большинство пыталось сохранить мирный характер протеста.
Смотрите видеорепортаж корреспондента RusDelfi!
Протесты 8 марта начались рано - с 15 часов. Было назначено несколько времен и точек сбора, после чего колонны шли к зданию парламента, где объединились в общий митинг. Основная акция была анонсирована оппозицией на 19:00, но уже днем у парламента собрались несколько тысяч человек.
Одной из акций был женский марш, прошедший от метро Руставели к зданию парламента. Участницы шли с цветами и плакатами и под барабанный бой скандировали: „— Кто мы? — Грузинки! — Чего мы хотим? — Грузию - в Европу!“.
Отдельно к парламенту примаршировала колонна студентов. Они шли в сцепке на всю ширину проспекта, скандировали „Сакартвело!“ (гр. Грузия) и „нет российскому закону!“. Впереди шли их молодые координаторы и обращались к демонстрации, сменяя друг друга у мегафона. Даже ни слова не понимая по-грузински, невозможно не почувствовать мурашки от их энергии. (см видео)
Общая акция у парламента началась в 17 часов государственным гимном Грузии. На площади настроение приподнятое и даже как будто праздничное - много семей с детьми и домашними питомцами, девушки с цветами (8 марта!). „Сакартвело!“ - скандируют протестующие.
видеорепортаж rusDelfi:
К вечеру у парламента по разным оценкам собралось от 40 до 50 тысяч человек.
Несмотря на жесткий разгон митинга накануне, людей пришло даже больше, чем вчера. Участок проспекта у парламента забит до отказа, люди стоят плечом к плечу, пробираться через толпу очень сложно.
В отличие от вчерашнего вечера, митинг проходит мирно, столкновений с полицией нет. Настроение, как и днем, веселое и расслабленное. С трибуны выступают представители оппозиции. Звучат лозунги: „Нет российскому закону!“.
Участница протеста: „Вчера я не была на акции, поэтому вышла сегодня. Когда я по телевизору это всё смотрела, не смогла сидеть дома уже! Поэтому я здесь. Если чем смогу - помогу своей родине.“
„Как вы думаете, сколько будет продолжаться этот протест?“
„Ну это небыстро кончится, но молчать нельзя. Сидеть и молчать и смотреть - нельзя. Мы будем стараться как можно скорее их отсюда выдворить. А задержания - это уже не новое. Это бывало и раньше, поэтому, мы уже привыкли.“
Вот что рассказывает журналистка Елена, которую мы для комментария отвлекли от веселой компании подружек.
„Я как ветеран в Грузии в журналистике побывала на многих таких акциях. Естественно, я пришла посмотреть, как люди реагируют на этот закон, и я увидела, что здесь молодые люди. Что очень тут много молодых людей со своими детьми, собаками. И это меня очень радует, потому что Евросоюз и идея Евросоюза - это для молодых, естественно. И поскольку очень многие здесь не помнят Советский Союз, у них нету таких, извините за выражение, „паршивых сантиментов“ насчет Советского Союза. Так что, я думаю, что, если не будет каких-то позитивных новостей, то я как журналист, проводя аналитику ситуации, думаю, что это еще продлится.“
В толпе нам встретилась девушка, которую мы заметили еще днем на женском марше, скандирующую „Кто мы? - Грузинки!“. (см. видео)
„Я была здесь вчера, я здесь сегодня и я буду здесь завтра, потому что моя страна нуждается во мне сейчас. И если не сейчас - когда? Нет, мне не было страшно вчера, потому что, почему мы должны бояться своего правительства и своей полиции? Мы - правительство нашей страны. Они должны нас бояться!“
Несмотря на то, что митинг пока проходит мирно, протестующие готовятся к эскалации ситуации. В толпе говорят, да, пока столкновений нет, но, скорее всего, будут. Среди людей курсируют несколько молодых ребят и раздают желающим маски - защиту на случай применения полицией слезоточивого газа. Мы следуем за ними и попадаем в сквер у церкви Кашвети, которая стоит на проспекте. Здесь немного свободнее, люди заходят сюда отдохнуть, подышать. Вчера в этой церкви протестующие укрывались от задержаний, но сегодня двери наглухо закрыты. Ребята, что раздавали маски, устроили здесь небольшой медицинский пункт помощи - целыми пакетами стоят бутылки с водой, средства первой помощи, маски. Вода нужна в первую очередь не для питья, а для промывания глаз пострадавшим от слезоточивого газа и химических распылений.
„Грузинские студенты организовали здесь медицинскую помощь, и мы тоже приносим, что можем. — рассказывает Мариами, одна из волонтерок, — Когда мы пришли, была проблема с полицией. Они сказали, что нам нельзя все это сюда приносить. Я не знаю, почему. Тогда я позвонила своему адвокату, и только после этого они нас пропустили. Я была здесь вчера и я здесь сегодня. Я хочу быть свободной в своей стране и сделать так, чтобы и мои дочь и сын были свободными. Мы не хотим здесь Россию. Надеемся, что наш протест что-то изменит.“
На митинге действительно очень много молодых, много семей с детьми. Дети сидят на плечах у родителей. Немного тревожно - если начнется разгон митинга, при таком количестве народа, может начаться давка. Но тревожно нам, а участники акции готовы ко всему. Вот несколько совсем юных ребят весело машут плакатами и позируют для нашей камеры.
„Вчера меня не было на акции, потому что я работала, но я здесь сегодня, чтобы поддержать независимость моей страны, - говорит одна из них, Анастасия, - „Мы протестуем против так называемого „российского“ закона, потому что мы думаем, что это не даст нам вступить в ЕС. Мы верим, что у нас есть влияние и мы хотим сделать изменение. Мы хотим остановить наше правительство от совершения этой ошибки.“
Ее подруга Нини добавляет: „Этот закон просто не даст нам сделать тот последний недостающий шаг, чтобы вступить в ЕС, поэтому они должны услышать наши голоса и поверить нам.“
„Грузины - европейцы, - говорит Саба, молодой человек с плакатом „Мы - часть Европы!“, - „Потому что Европа начинается в Грузии. Мы должны быть сильными и постоять за нашу волю и выбор. Европа - это свобода. И нам в Грузии нужно побольше свободы!“
Мы спросили, не страшно ли им, хотя бы немного. „Нет! - в один голос отвечают они, - Мы грузины. Нам нельзя бояться. Сейчас не время бояться.“
Полиции на протесте не видно. Она растеклась по переулкам и улочкам, отходящим от проспекта.
Около 9 часов протестующие вынесли ультиматум: они потребовали от властей Грузии отзыва закона об иностранных агентах и освобождения всех задержанных на ночной акции. Они заявили, что будут блокировать вход в здание Парламента и перекроют его со всех сторон.
Полиция пришла в движение. Срок ультиматума истек и протестующие окружили парламент. Один из участников акции протеста хотел разобрать ограждающие щиты, но его остановили криками, что протест мирный. Кто-то недоумевает - зачем входить в парламент, когда там никого нет? 8 марта, выходной день. Тем не менее, толпа расшатывает двери во внутренний двор парламента. За ними находится спецназ.
На заднем входе парламента уже столкновения с полицией. Протестующие разбирают защищающие вход щиты, в то время как против них действуют водометы - через ворота, из двора парламента. Периодически из здания в сторону участников акции протеста летят светошумовые гранаты.
Тем временем, в соцсетях сообщается, что в центр Тбилиси двигается колонна силовиков. В 11 часов полиция начала силовой разгон митинга. Участников акции выдавливают с прилегающих улиц на проспект, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.
Спецназ оцепил проспект и начал зачистку (см. видео), стеной двигаясь от начала проспекта по проезжей части и по тротуару. Вчера тротуары оставались свободными и участники акции могли убежать. В сторону тех, кто стоит на пути полиции, из-за прикрытия прицеливаются и стреляют гранатами со слезоточивым газом. В сторону полиции летят бутылки, камни, мусор. „Бодебо!“ - скандируют протестующие (гр. „дураки“).
„Будете стрелять в свой народ!“ - кричит демонстрант полиции по-русски.
В мирно стоящую площади у парламента толпу летят гранаты с газом, начинается паника и давка. В считаные минуты весь проспект заволакивает дымом. В соцсетях сообщения о нескольких пострадавших. Как минимум несколько человек в крови.
Слезоточивый газ заполняет всю улицу, жители домов на проспекте Руставели жалуются на попадание газа в квартиры.
Разгон протестующих:
Протестующие рассредоточились по центральным улицам и в некоторых местах перекрыли движение. Вскоре многие вернулись на площадь у парламента, где снова произошли столкновения с полицией. Началось строительство баррикад из лавок и мусорных баков. Полиция использует водомет, светошумовые гранаты, газ и специальное подавляющее звуковое оборудование - невозможно находиться близко от его источника, сразу начинают болеть уши и голова. Но некоторые демонстранты под этот звук принялись танцевать (действительно, определенное сходство с техно-музыкой есть).
Жесткие противостояния с полицией продолжались до утра.
9 марта правительство Грузии и правящая партия „Грузинская мечта“ заявили, что отзывают законопроект об иностранных агентах.
Новая акция гражданских активистов и оппозиции назначена в Тбилиси сегодня на 19.00.
Организаторы требуют большей ясности по поводу отзыва законопроекта об иностранных агентах и освобождения всех задержанных на акциях протеста. 7 и 8 марта.
В ходе протестов было задержано более 130 человек, около 100 человек пострадали от водометов, слезоточивого газа и превышения силы спецназом. Многие находятся на проходящих сейчас судах.
Массовые протесты в Тбилиси начались 7 марта, после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об „иностранном влиянии“, и продолжились сутки спустя. Вечером 8 марта в центре столицы протестующих собралось еще больше. Участники акции потребовали отозвать из парламента документ, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных накануне.
В ходе протестной акции 7 марта правоохранительные органы задержали 76 человек, всех их обвиняют по административным статьям в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Еще один человек был задержан по подозрению в нападении на сотрудников полиции. В столкновениях с митингующими, как утверждается, пострадали около 50 полицейских. Точное число пострадавших демонстрантов в МВД Грузии не назвали.
Закон об „иноагентах“ в Грузии
Законопроект об „иностранном влиянии“ внесло в парламент Грузии общественное движение „Сила народа“, появившееся в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Одной из своих целей движение обозначило противостояние „пропаганде либеральной идеологии“ и „желанию Запада втянуть Грузию в войну“.
Авторы документа предлагают наделять статусом „агентов иностранного влияния“ неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов).
Другой спорной инициативой „Силы народа“ является законопроект „о регистрации иностранных агентов“, согласно которому „иноагентами“ могут быть признаны юридические и физические лица. Оба законопроекта поддерживает правящая партия „Грузинская мечта“, которая вместе с „Силой народа“ занимает в парламенте Грузии абсолютное большинство мест.
Оппозиционные политики и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. Они считают нововведения калькой с российских законов об „иноагентах“, принимаемых с целью дискриминировать неугодные властям НПО и СМИ и ограничить их работу.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в США в экстренном обращении к митингующим в Тбилиси 7 марта заявила, что поддерживает их протест и что наложит на законопроект вето.
В Евросоюзе заявили, что грузинский законопроект об „иностранном влиянии“, принятый парламентом страны в первом чтении, несовместим с ценностями и стандартами ЕС, что противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Европейский Союз.
Репортаж с первого дня протестов смотрите ЗДЕСЬ.