ФОТО и ВИДЕО RUSDELFI | „Обратно в СССР - никогда!“ В Тбилиси около 50 тысяч человек снова вышли на акцию протеста

„Ну это небыстро кончится, но молчать нельзя. Сидеть и молчать и смотреть - нельзя. Мы будем стараться как можно скорее их отсюда выдворить. А задержания - это уже не новое. Это бывало и раньше, поэтому, мы уже привыкли.“

Участница протеста: „Вчера я не была на акции, поэтому вышла сегодня. Когда я по телевизору это всё смотрела, не смогла сидеть дома уже! Поэтому я здесь. Если чем смогу - помогу своей родине.“

Несмотря на жесткий разгон митинга накануне, людей пришло даже больше, чем вчера. Участок проспекта у парламента забит до отказа, люди стоят плечом к плечу, пробираться через толпу очень сложно.

Общая акция у парламента началась в 17 часов государственным гимном Грузии. На площади настроение приподнятое и даже как будто праздничное - много семей с детьми и домашними питомцами, девушки с цветами (8 марта!). „Сакартвело!“ - скандируют протестующие.

Отдельно к парламенту примаршировала колонна студентов. Они шли в сцепке на всю ширину проспекта, скандировали „Сакартвело!“ (гр. Грузия) и „нет российскому закону!“. Впереди шли их молодые координаторы и обращались к демонстрации, сменяя друг друга у мегафона. Даже ни слова не понимая по-грузински, невозможно не почувствовать мурашки от их энергии. (см видео)

Одной из акций был женский марш, прошедший от метро Руставели к зданию парламента. Участницы шли с цветами и плакатами и под барабанный бой скандировали: „— Кто мы? — Грузинки! — Чего мы хотим? — Грузию - в Европу!“.

Протесты 8 марта начались рано - с 15 часов. Было назначено несколько времен и точек сбора, после чего колонны шли к зданию парламента, где объединились в общий митинг. Основная акция была анонсирована оппозицией на 19:00, но уже днем у парламента собрались несколько тысяч человек.

Вот что рассказывает журналистка Елена, которую мы для комментария отвлекли от веселой компании подружек.

„Я как ветеран в Грузии в журналистике побывала на многих таких акциях. Естественно, я пришла посмотреть, как люди реагируют на этот закон, и я увидела, что здесь молодые люди. Что очень тут много молодых людей со своими детьми, собаками. И это меня очень радует, потому что Евросоюз и идея Евросоюза - это для молодых, естественно. И поскольку очень многие здесь не помнят Советский Союз, у них нету таких, извините за выражение, „паршивых сантиментов“ насчет Советского Союза. Так что, я думаю, что, если не будет каких-то позитивных новостей, то я как журналист, проводя аналитику ситуации, думаю, что это еще продлится.“

В толпе нам встретилась девушка, которую мы заметили еще днем на женском марше, скандирующую „Кто мы? - Грузинки!“. (см. видео)

„Я была здесь вчера, я здесь сегодня и я буду здесь завтра, потому что моя страна нуждается во мне сейчас. И если не сейчас - когда? Нет, мне не было страшно вчера, потому что, почему мы должны бояться своего правительства и своей полиции? Мы - правительство нашей страны. Они должны нас бояться!“

Несмотря на то, что митинг пока проходит мирно, протестующие готовятся к эскалации ситуации. В толпе говорят, да, пока столкновений нет, но, скорее всего, будут. Среди людей курсируют несколько молодых ребят и раздают желающим маски - защиту на случай применения полицией слезоточивого газа. Мы следуем за ними и попадаем в сквер у церкви Кашвети, которая стоит на проспекте. Здесь немного свободнее, люди заходят сюда отдохнуть, подышать. Вчера в этой церкви протестующие укрывались от задержаний, но сегодня двери наглухо закрыты. Ребята, что раздавали маски, устроили здесь небольшой медицинский пункт помощи - целыми пакетами стоят бутылки с водой, средства первой помощи, маски. Вода нужна в первую очередь не для питья, а для промывания глаз пострадавшим от слезоточивого газа и химических распылений.