ФОТО и ВИДЕО RUSDELFI | „Не хотим обратно в СССР!“. В Тбилиси люди снова собрались на массовую акцию протеста

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Как все начиналось:

Разгон протестующих:

Массовые протесты в Тбилиси начались 7 марта, после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об „иностранном влиянии“, и продолжились сутки спустя. Вечером 8 марта в центре столицы, как и днем ранее, собрались тысячи сторонников оппозиции, недовольных намерением властей принять спорный законопроект. Участники акции потребовали отозвать из парламента документ, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных накануне.

Накануне в ходе протестной акции и на следующий день после нее правоохранительные органы задержали 76 человек, всех их обвиняют по административным статьям в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Еще один человек был задержан по подозрению в нападении на сотрудников полиции. В столкновениях с митингующими, как утверждается, пострадали около 50 полицейских. Точное число пострадавших демонстрантов в МВД Грузии не назвали.

Закон об „иноагентах“ в Грузии

Спорный законопроект об „иностранном влиянии“ внесло в парламент Грузии общественное движение „Сила народа“, появившееся в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Одной из своих целей движение обозначило противостояние „пропаганде либеральной идеологии“ и „желанию Запада втянуть Грузию в войну“.

Авторы документа предлагают наделять статусом „агентов иностранного влияния“ неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов).

Другой спорной инициативой „Силы народа“ является законопроект „о регистрации иностранных агентов“, согласно которому „иноагентами“ могут быть признаны юридические и физические лица. Оба законопроекта поддерживает правящая партия „Грузинская мечта“, которая вместе с „Силой народа“ занимает в парламенте Грузии абсолютное большинство мест.