ФОТО и ВИДЕО RUSDELFI | „Мы грузины! Нам нельзя бояться“. В Тбилиси около 50 тысяч человек снова вышли на акцию протеста(40)
В столице Грузии участники акции протеста против закона об „иностранных агентах“ в ночь на четверг, 9 марта, вступили в столкновения с полицией. Центральный проспект Руставели превратился в настоящее поле боя. Силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против безоружных протестующих. Демонстранты пытались отгородиться баррикадами из уличных лавок и мусорных баков, кто-то кидал в спецназ бутылки, камни, но большинство пыталось сохранить мирный характер протеста.
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Протесты 8 марта начались рано - с 15 часов. Было назначено несколько времен и точек сбора, после чего колонны шли к зданию парламента, где объединились в общий митинг. Основная акция была анонсирована оппозицией на 19:00, но уже днем у парламента собрались несколько тысяч человек.
Впечатляющим был женский марш, прошедший от метро Руставели к зданию парламента. Участницы шли с цветами и плакатами и под барабанный бой скандировали: „— Кто мы? — Грузинки! — Чего мы хотим? — Грузию - в Европу!“.
Отдельно к парламенту примаршировала колонна студентов. Они шли в сцепке на всю ширину проспекта, скандировали „Сакартвело!“ (гр. Грузия) и „нет российскому закону!“. Впереди шли их молодые координаторы и обращались к демонстрации, сменяя друг друга у мегафона. Даже ни слова не понимая по-грузински, невозможно не почувствовать мурашки от их энергии. (см видео)
Общая акция у парламента началась в 17 часов государственным гимном Грузии. На площади настроение приподнятое и даже как будто праздничное - много семей с детьми и домашними питомцами, девушки с цветами (8 марта!). „Нет российскому закону!“ - скандируют протестующие.
К вечеру у парламента по примерным оценкам собралось 50 тысяч человек.
Разгон протестующих:
Массовые протесты в Тбилиси начались 7 марта, после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об „иностранном влиянии“, и продолжились сутки спустя. Вечером 8 марта в центре столицы протестующих собралось еще больше. Участники акции потребовали отозвать из парламента документ, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных накануне.
Накануне в ходе протестной акции и на следующий день после нее правоохранительные органы задержали 76 человек, всех их обвиняют по административным статьям в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Еще один человек был задержан по подозрению в нападении на сотрудников полиции. В столкновениях с митингующими, как утверждается, пострадали около 50 полицейских. Точное число пострадавших демонстрантов в МВД Грузии не назвали.
Закон об „иноагентах“ в Грузии
Спорный законопроект об „иностранном влиянии“ внесло в парламент Грузии общественное движение „Сила народа“, появившееся в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Одной из своих целей движение обозначило противостояние „пропаганде либеральной идеологии“ и „желанию Запада втянуть Грузию в войну“.
Авторы документа предлагают наделять статусом „агентов иностранного влияния“ неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов).
Другой спорной инициативой „Силы народа“ является законопроект „о регистрации иностранных агентов“, согласно которому „иноагентами“ могут быть признаны юридические и физические лица. Оба законопроекта поддерживает правящая партия „Грузинская мечта“, которая вместе с „Силой народа“ занимает в парламенте Грузии абсолютное большинство мест.
Оппозиционные политики и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. Они считают нововведения калькой с российских законов об „иноагентах“, принимаемых с целью дискриминировать неугодные властям НПО и СМИ и ограничить их работу.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в США в экстренном обращении к митингующим в Тбилиси 7 марта заявила, что поддерживает их протест и что наложит на законопроект вето.
В Евросоюзе заявили, что грузинский законопроект об „иностранном влиянии“, принятый парламентом страны в первом чтении, несовместим с ценностями и стандартами ЕС, что противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Европейский Союз.
Репортаж с первого дня протестов смотрите ЗДЕСЬ.