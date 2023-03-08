ФОТО и ВИДЕО RUSDELFI | „Мы грузины! Нам нельзя бояться“. В Тбилиси около 50 тысяч человек снова вышли на акцию протеста

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Протесты 8 марта начались рано - с 15 часов. Было назначено несколько времен и точек сбора, после чего колонны шли к зданию парламента, где объединились в общий митинг. Основная акция была анонсирована оппозицией на 19:00, но уже днем у парламента собрались несколько тысяч человек.

Впечатляющим был женский марш, прошедший от метро Руставели к зданию парламента. Участницы шли с цветами и плакатами и под барабанный бой скандировали: „— Кто мы? — Грузинки! — Чего мы хотим? — Грузию - в Европу!“.

Отдельно к парламенту примаршировала колонна студентов. Они шли в сцепке на всю ширину проспекта, скандировали „Сакартвело!“ (гр. Грузия) и „нет российскому закону!“. Впереди шли их молодые координаторы и обращались к демонстрации, сменяя друг друга у мегафона. Даже ни слова не понимая по-грузински, невозможно не почувствовать мурашки от их энергии. (см видео)

Общая акция у парламента началась в 17 часов государственным гимном Грузии. На площади настроение приподнятое и даже как будто праздничное - много семей с детьми и домашними питомцами, девушки с цветами (8 марта!). „Нет российскому закону!“ - скандируют протестующие.

К вечеру у парламента по примерным оценкам собралось 50 тысяч человек.

Разгон протестующих:

Массовые протесты в Тбилиси начались 7 марта, после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об „иностранном влиянии“, и продолжились сутки спустя. Вечером 8 марта в центре столицы протестующих собралось еще больше. Участники акции потребовали отозвать из парламента документ, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных накануне.