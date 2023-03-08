Новости Эстонии
08.03.2023, 18:18

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавший

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись возле Кярдла на Хийумаа.

В 15.30 в центр тревоги поступило сообщение: в деревне Кидасте в Хийумаа на дороге Хельтермаа - Кярдла - Луидья столкнулись легковой автомобиль „Renault“ и грузовой автомобиль марки „Man“.

„По предварительной информации, один из двух человек, находившихся в легковой машине, получил травмы“, - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Кристи Райдла.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, движение на месте аварии было временно перекрыто.

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