08.03.2023, 18:18
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавший
ФОТО: | Delfi Meedia
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись возле Кярдла на Хийумаа.
В 15.30 в центр тревоги поступило сообщение: в деревне Кидасте в Хийумаа на дороге Хельтермаа - Кярдла - Луидья столкнулись легковой автомобиль „Renault“ и грузовой автомобиль марки „Man“.
„По предварительной информации, один из двух человек, находившихся в легковой машине, получил травмы“, - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Кристи Райдла.
Точные обстоятельства происшествия выясняются.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, движение на месте аварии было временно перекрыто.