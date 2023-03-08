Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавший

В 15.30 в центр тревоги поступило сообщение: в деревне Кидасте в Хийумаа на дороге Хельтермаа - Кярдла - Луидья столкнулись легковой автомобиль „Renault“ и грузовой автомобиль марки „Man“.

„По предварительной информации, один из двух человек, находившихся в легковой машине, получил травмы“, - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Кристи Райдла.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, движение на месте аварии было временно перекрыто.