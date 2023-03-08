Эстонский биатлонист пропустит этап КМ из-за коронавируса

Захна финишировал 19-м в спринте и 27-м в гонке преследования на этапе КМ в Нове-Место-на-Мораве на прошлой неделе, но не смог помочь сборной в эстафетах, состоявшихся в воскресенье, из-за болезни.

Каури Кыйв, спортивный директор биатлонной сборной, сообщил Delfi, что Захна не поехал на этап КМ в Эстерсунд, который стартует завтра.

„Когда я сегодня утром общался с главным тренером [Федором Свободой], я узнал, что у Рене положительный тест на коронавирус, и ему еще нужно восстанавливаться дома“, — сказал Кыйв.

„У нас в сборной также есть Мартен Аолаид и Роберт Хелдна, которые находятся в Эстерсунде, мы общаемся с этими парнями“, — сказал спортивный директор. Кроме них в Эстерсунде находятся Райдо Ранкель и Кристо Сиймер из основной сборной.

На шведском этапе КМ выступит традиционная женская четверка - Туули Томингас, Сюзан Кюльм, Йоханна Талихярм и Регина Эрмитс (Ойя).

У женской сборной также есть план Б на тот случай, если кто-то вдруг заболеет. „Ханна-Брита Каасик также подала заявку на участие в соревнованиях. Если нужно [для эстафеты], она сможет быстро прилететь“, — сказал Кыйв.

Завтра в Эстерсунде состоится этап КМ по биатлону - в 14:15 женщины на 15 км и в 17:20 мужчины на 20 км. В субботу пройдут эстафеты - 4х6 км у женщин, 4х7,5 км у мужчин.

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