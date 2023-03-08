СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „ПСЖ“ постарается взять реванш у „Баварии“, а „Милан“ отстоять преимущество против „Тоттенхэма“

„Тоттенхэм“ - „Милан“ (0:1 в первой встрече) 22:00

Действующий чемпионы Италии выиграл первый матч между „Тоттенхэмом“ и „Миланом“ со счетом 1:0.

Главный тренер „Тоттенхэма“ Антонио Конте перед игрой сказал, что давление на команду высокое, но они играют ради таких моментов. „В прошлом году мы играли в Лиге конференций, теперь в Лиге чемпионов“, — сказал итальянец. „Мы выиграли группу и теперь у нас есть шанс выйти в четвертьфинал. Если вы спросите меня, хочу ли я выиграть Лигу чемпионов, ответ будет „Да“. Тем не менее мы должны жить в реальности и быть готовы идти от игры к игре“.

„Футболисты „Тоттенхэма“ опасны в нападении, они будут играть с большой интенсивностью. Мы должны быть готовы сами контролировать игру“, — сказал главный тренер „Милана“ Стефано Пиоли. „У нас есть очень небольшое преимущество, но мы не можем думать, как им управлять. Мы должны атаковать и играть с интенсивностью“.

„Тоттенхэм“ выиграл только две и проиграл три из последних пяти игр. Тем временем „Милан“, проигравший в чемпионате Италии четыре матча подряд, вкусил радость победы над „Аталантой“ (2:0) в четвертом из пяти последних матчей.

„Бавария“ — „ПСЖ“ (1:0 в певром матче) 22:00

Немцы выиграли в первом матче противостояния двух европейских грандов „ПСЖ“ и „Баварии“ со счетом 1:0.

„ПСЖ“ придется обойтись без одного из ключевых игроков, бразильского нападающего Неймара, который пропустит остаток сезона из-за травмы лодыжки. В составе „Баварии“ ответную игру пропустит Бенжамен Павар, получивший красную карточку в первой встрече.

„У каждой системы есть свои плюсы и минусы. В последних играх мы позволили себе забить слишком много голов“, — заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер „ПСЖ“ Кристоф Галтье. „Мы должны это исправить. У нас есть свои недостатки, но и у наших противников тоже. Мы должны быть начеку и смело атаковать“.