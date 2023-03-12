Женщина напала на сожителя с ножом на глазах у детей, но суд счел это самообороной. Как такое возможно?(13)
Анатомия одного судебного решения. Женщина напала на мужчину с кухонным ножом на глазах у детей. Прокуратура и суд пришли к выводу, что состава преступления нет, поскольку перед нападением мужчина ее оскорблял. Почему было принято такое решение, разбирался Eesti Ekspress.
Одним апрельским утром четыре года назад в квартире Кати* и Мати* произошла ссора. Согласно показаниям Кати, на глазах у их общих детей Мати на нее ругался и унижал ее. Движимая желанием положить конец оскорблениям, Кати схватила кухонный нож и, держа его в руке, стала приближаться к Мати.
Увидев нож, Мати схватил стул и оттолкнул им бросившуюся к нему Кати в угол кухни. На этом инцидент был исчерпан.
Государственная прокуратура позже установила, что в момент нападения действия Кати можно было признать необходимой в данном случае обороной. А действия Мати — защитой.
Однако оскорбления Мати, в результате которых и мужчина, и женщина начали защищать себя физически, были квалифицированы как нападение. И это несмотря на то, что ни один параграф Пенитенциарного кодекса напрямую не запрещает оскорбительное поведение. А вот нападение Кати с ножом, если рассматривать его отдельно, можно квалифицировать по меньшей мере по двум различным параграфам Пенитенциарного кодекса.