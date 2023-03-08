ВИДЕООПРОС К 8 МАРТА | „Вспомнили про женщин – и то хорошо“

Традиционно в Международный женский день мужчины радуют своих любимых женщин подарками и заботой. А о том, что больше 100 лет Клара Цеткин предложила посвятить 8 марта борьбе за женское равноправие и эмансипацию – уже почти никто не вспоминает. RusDelfi решил узнать у жителей столицы, что для них значит этот праздник.