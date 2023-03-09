Эстонский топливный союз: продажи топлива в феврале отражают сложную ситуацию в экономике, но автолюбители от поездок не отказываются

Исполнительный директор союза Март Раамат пояснил, что топливо поставляется оптом в сектора, оборудование которых не позволяет передвигаться по дорогам общего пользования. „Например, большие лесозаготовительные машины и строительная техника не могут заехать на АЗС, поэтому необходимо снабжать их дизельным топливом на закрытых площадках. Поскольку объемы строительства и деревообрабатывающей промышленности падают, понятно, что снижается и потребление в этих отраслях“.

Дизельное топливо используется как для отопления зданий, так и для работы стационарных двигателей и механизмов. К сожалению, тревожной тенденцией последних месяцев стало, например, снижение потребления деревообрабатывающей промышленности“, - пояснил Раамат. Представитель топливного сектора добавил, что сокращение объемов перевозок железнодорожного перевозчика Operail также оказывает явное негативное влияние на оптовую торговлю топливом.

Комментируя объемы розничных продаж топлива, Раамат признал, что потребление топлива частными лицами преподнесло сюрпризы. „Если в условиях упадка экономики и рекордной инфляции можно было бы подумать, что люди также сократят свои автомобильные поездки, то продажа автомобильного бензина, который в основном потребляется домохозяйствами, увеличилась в феврале на 2,5%“. Цены на автомобильный бензин в этом году почти на 12 центов выше, чем в прошлом году, при этом цифры потребления не уменьшились. „Эстоноземельцы оптимизировали свои потребительские привычки, и даже высокая цена не может заставить людей избегать необходимых поездок“, — сказал исполнительный директор топливного союза.

Анализируя показатели розничных продаж дизельного топлива, Раамат считает, что рост показателей связан с транспортом, где потребляется более 50% дизельного топлива. Однако данные по грузообороту показывают, что объем внутренних грузоперевозок во второй половине прошлого года увеличился.