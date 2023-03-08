EKRE оспорила результаты электронного голосования. Мартин Хельме: сервер без обновлений - риск безопасности

Мартин Хельме отметил в жалобе причины, по которым, по оценке EKRE, могло быть нарушено руководство по использованию программного обеспечения э-выборов, пишет Delfi.

„По инструкции для каждых выборов путем устнановки обновлений и т.п. создается заново сервер (Ubuntu). Если использовать сервер, которому уже 1,5 года, то неизвестно, имели ли к нему доступ лица, которые могли бы оказать на него воздействие. Использовался ли сервер ранее и какова ситуация с обновлениями? Сервер без обновлений - это риск безопасности. Насколько нам известно, аудита он не проходил“, - отметил Хельме.

„При организации выборов используется и компьютер с Windows 10, который был в распоряжении организатора Индрека Леэси. Насколько нам известно, он не проходил аудита. Этим или другим компьютером с Windows 10 делалось декриптирование голосов вечером в день выборов? Хотя голоса хранят на сервере Ubuntu, но их перевод в windows означает и риски безопасности. Почему это не делалось также в машине, использующей Ubuntu?“ - продолжил Хельме.

„Вопрос надежности использованных компьютеров: надежности Ubuntu и Windows 10. Согласно документам, аудитор производит проверку технического и программного обеспечения. Было ли это сделано и было зафиксировано в составляемом аудите?“

Жалоба была составлена вчера в 19.35. По словам Хельме, в это время файл электронного голосования не был обнародован, хотя была произведена его повторная проверка и он был подписан.

„Организаторы не огласили никакой информации об опробовании 16 февраля избирательного приложения. Поэтому нельзя проверить, было ли это то же самое, что было предложено избирателям с 27 февраля по 4 марта. Объявление информации об аутентичности использованного на выборах программного обеспечения не означает, что это работает так же, как это было в присутствии наблюдателей и аудитора при опробовании 16 февраля“, - добавил председатель EKRE.

Напомним, что в Рийгикогу нового созыва EKRE получила 17 мест (из 101).