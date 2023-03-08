В Хельсинки 13-летний ученик напал на уроке с ножом на другого школьника

В среду утром ЧП произошло в школе Весала в Хельсинки. 13-летний ученик на уроке домохозяйства нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Его доставили в больницу.

В учебном заведении заверили, что, несмотря на произошедшее, в школе безопасно. В полиции отметили, что начали расследование, поэтому не будут комментировать детали.

Накануне в торговом центре в Оулу, произошло ограбление, в котором подозреваются несколько несовершеннолетних. На выходных в Оулу 15-летний подросток нанес сверстнику ножевое ранение на лице.

В субботу в Сиилинъярви 15-летний подросток получил ножевое ранение во дворе местного супермаркета. Подозреваемому в нападении меньше 15 лет.

Следствие по делу прошлого года завершено

В столичном регионе также произошел другой случай, когда год назад 13-летний подросток ударил 5-летнюю сестру холодным оружием. По версии следствия, школьник заранее спланировал свой поступок.

Следователи считают, что мотивом могло быть внимание, которое сестра якобы больше получала от родителей.

Следствие по делу завершено постановлением полиции.

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