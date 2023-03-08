08.03.2023, 17:46
Птичку жалко. Оставленная в коробке возле магазина курица провела ночь в полицейском участке
ФОТО: | Lääne-Harju politseijaoskond
Вчера полицейские Ляэне-Харьюмаа обнаружили возле одного из магазинов сумку, в которой была коробка с живой курицей.
Стражам порядка пришлось отнести ее в участок.
„Мы доставили птичку в участок и стали искать учреждения, которые могли бы позаботиться о ней. Надеемся, что курица обретет новый дом в семье одного из наших работников в компании других куриц! Ночь курица провела у нас в отделении, мы ее напоили и накормили, а также показали арестные камеры“ — написали полицейские в соцсетях.
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