Птичку жалко. Оставленная в коробке возле магазина курица провела ночь в полицейском участке

„Мы доставили птичку в участок и стали искать учреждения, которые могли бы позаботиться о ней. Надеемся, что курица обретет новый дом в семье одного из наших работников в компании других куриц! Ночь курица провела у нас в отделении, мы ее напоили и накормили, а также показали арестные камеры“ — написали полицейские в соцсетях.