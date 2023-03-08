Счета за газ становятся все выше. Государство вводит дополнительную плату, которая отразится и на потребителе

В апреле прошлого года Эстонский центр запасов (EVK) получил задание от правительства создать запас природного газа объемом один ТВтч в подземном газовом хранилище Латвии. На создание запасов из дополнительного государственного бюджета выделено 170 миллионов евро. Центр запасов осуществил шесть поставок на закупку газа, в результате чего поставленная цель была достигнута.

Из разъяснения содержания проекта видно, что предложение Министерства экономики и коммуникаций заключается в установлении с 1 мая ставки оплаты за стратегический запас газа в размере 0,40 евро/МВтч. Согласно предложению, обязательство по уплате сбора возникает при потреблении газа, и его уплачивает EVK сетевой оператор.

Таким образом, ставка платежа за запасы газа означает прямое воздействие на конечного потребителя. По данным EVK, ставка сбора составит примерно 0,5% от окончательного счета потребителя за газ. Другими словами, если домохозяйство ранее тратило 200 евро (80 евро/МВтч (без НДС)) на газ в течение одного месяца при объеме потребления 2,5 МВтч, то добавление резервного платежа принесет потребителю дополнительные расходы в один евро (2,5 МВтч * 0,4 евро = 1 евро). Кроме того, добавляется НДС.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут представила проект постановления на утверждение в Министерство финансов , а также на согласование в EVK.