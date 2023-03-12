Великолепному браку пришел конец: семья миллионеров со скандалом делит имущество(15)
Супруги, прославившиеся благодаря участию в политике и аптечному бизнесу, конфликтуют из-за денег уже целых 11 лет. Таких поворотов в разделе имущества в Эстонии еще не было, пишет Eesti Ekspress.
„Требую прекратить вымогать у меня деньги!“ — так заканчивается электронное письмо, отправленное в середине декабря известному банкротному управляющему Андресу Хермету.
Письмо отправил юрист Тимо Пяйт, от которого Хермет требовал более 18 000 евро. В этом случае он соглашался прекратить процедуру банкротства в отношении матери Тимо.
Хийе Пяйт знают в Пярну как владелицу успешного бизнеса Ülejõe Apteek. Это была сеть из пяти аптек и магазинов, продававших товары для красоты и здоровья. Компании также принадлежало несколько квартир в центре летней столицы.
Ее бывший муж, Калев Пяйт, инженер и руководитель проектов, работает в сфере строительства. Он также участвовал в местной политике и выдвигался кандидатом от Партии реформ на местных выборах и выборах в Рийгикогу. В середине 1990-х годов Калев Пяйт был вице-мэром Пярну.
Они были очень успешной парой.
Однако мужчина нашел новую любовь, и 25-летнему браку пришел конец.
Теперь его бывшая жена банкрот, а Тимо Пяйт — единственный кредитор своей матери.