Эстонский экспресс
12.03.2023, 17:15

Великолепному браку пришел конец: семья миллионеров со скандалом делит имущество

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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТЯЖБА: 25-летний брак закончился для супругов беспрецедентными сложностями. Дело дошло до суда, на кону стояло более миллиона евро.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТЯЖБА: 25-летний брак закончился для супругов беспрецедентными сложностями. Дело дошло до суда, на кону стояло более миллиона евро.
ФОТО: Kollaaž

Супруги, прославившиеся благодаря участию в политике и аптечному бизнесу, конфликтуют из-за денег уже целых 11 лет. Таких поворотов в разделе имущества в Эстонии еще не было, пишет Eesti Ekspress.

„Требую прекратить вымогать у меня деньги!“ — так заканчивается электронное письмо, отправленное в середине декабря известному банкротному управляющему Андресу Хермету.

Письмо отправил юрист Тимо Пяйт, от которого Хермет требовал более 18 000 евро. В этом случае он соглашался прекратить процедуру банкротства в отношении матери Тимо.

Хийе Пяйт знают в Пярну как владелицу успешного бизнеса Ülejõe Apteek. Это была сеть из пяти аптек и магазинов, продававших товары для красоты и здоровья. Компании также принадлежало несколько квартир в центре летней столицы.

Ее бывший муж, Калев Пяйт, инженер и руководитель проектов, работает в сфере строительства. Он также участвовал в местной политике и выдвигался кандидатом от Партии реформ на местных выборах и выборах в Рийгикогу. В середине 1990-х годов Калев Пяйт был вице-мэром Пярну.

Они были очень успешной парой.

Однако мужчина нашел новую любовь, и 25-летнему браку пришел конец.

Теперь его бывшая жена банкрот, а Тимо Пяйт — единственный кредитор своей матери.

Такое положение дел — мать из-за банкротства должна деньги собственному сыну — может показаться странным, но это не последний сюрприз этой истории.

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