Футболист сборной Грузии поддержал протестующих: будущее страны в Европе
Грузинский нападающий итальянского „Наполи“ Хвича Кварацхелия опубликовал в своих социальных сетях пост, посвященный беспорядкам в Грузии. Футболист поддержал протестующих против введения закона об иноагентах.
Парламент Грузии принял в первом чтении закон об иностранных агентах, в результате чего по всей стране начались акции протеста: тысячи людей вышли на улицы, для того чтобы выразить своё недовольство. Протестующие требовали не вводить закон об иностранных агентах, аналог которого существует в России. Акции протеста переросли в стычки с полицией и массовые драки.
„Будущее Грузии – в Европе“, – написал полузащитник „Наполи» и сборной Грузии в своем фэйсбуке.
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