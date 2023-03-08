Новости Эстонии
08.03.2023, 17:28

„Вылезайте из-за печи!“ В Музее оккупации и свободы откроется выставка о 150-летней истории женских движений в Эстонии

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Лилли Субург. Прозаик и журналист (редактор „Perno Postimees“, основатель и редактор издания „Linda“), публицист, мемуарист, заведующая девичьей школой в Пярну и Омули, борец за женские права.
Лилли Субург. Прозаик и журналист (редактор „Perno Postimees“, основатель и редактор издания „Linda“), публицист, мемуарист, заведующая девичьей школой в Пярну и Омули, борец за женские права.
ФОТО: Vabamu muuseum, Piret Karro

Новая временная выставка „Вылезайте из-за печи!“, откроется завтра, 9-го марта, в Музее оккупаций и свободы Vabamu. Она посвящена истории женских движений Эстонии за последние 150 лет. Об истории Международного женского дня и почему вам обязательно стоит посетить выставку - в материале RusDelfi.

История Международного женского дня

В наши дни 8 марта ассоциируется прежде всего с букетами тюльпанов или мимоз, конфетами в подарок коллегам-женщинам, поздравительными открытками, которые дети рисуют своим мамам и бабушкам. В лучших проявлениях этот праздник может быть милым семейным торжеством, в худших - скучным официозом. Но его истоки и первоначальный смысл далеки от обеих этих крайностей.

Во второй половине 19 века в западных странах быстро росла роль женщин в экономике и общественной жизни. Все больше их считали несправедливой положение, при котором они не имеют политических прав, находятся в подчиненном положении по отношению к мужчинам и вынуждены довольствоваться исключительно ролями жены, матери или занятой по хозяйству прислуги (а часто - всем этим в одном лице).

Впервые дата 8 марта оказалась связана с зарождающимся феминистическим движением, когда в 1909 году в Нью-Йорке женщины, сочувствующие социалистическим идеям, организовали 15-тысячную демонстрацию, требуя повысить зарплату, сократить рабочий день, ограничить детский труд и предоставить им право голоса на выборах. Акция получила большой международный резонанс, и в августе следующего года в Копенгагене собрались на конференцию представительницы женских секций социалистических организаций и профсоюзов 17 стран мира.

Представительница Немецкой социал-демократической партии Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать Международный женский день, чтобы иметь возможность публично высказывать свои требования по преодолению политической и экономической дискриминации женщин.

Первоначально праздник не имел фиксированной даты, но в 1917 году было выбрано 8 марта. В тот день (23 февраля по юлианскому календарю, действовавшему в то время в Российской империи) тысячи женщин под лозунгами „Хлеба и мира“ вышли на демонстрацию в Петрограде, что, как считают, стало первым толчком к свержению царского режима.В память об этом в 1921 году 2-я Коммунистическая женская конференция установила именно 8 марта как дату Международного женского дня.

Наряду с немками Кларой Цеткин и Розой Люксембург и француженкой Инессой Арманд, важной фигурой в женском социалистическом движении в то время была уроженка Петербурга Александра Коллонтай. Примечательно, что интерес к социальным проблемам и, особенно, к тяжелому положению женщин, возник у Коллонтай после того, как она в 1896 г. побывала вместе с мужем на Кренгольмской мануфактуре в Нарве. Почти половину работников там составляли женщины, вынужденные трудиться в крайне тяжелых условиях, по 18 часов в день вдыхая загрязненный воздух, от которого у многих быстро развивался туберкулез.

Именно с именем Коллонтай связаны многие решения первых лет советской власти, направленные на всестороннее улучшение положения женщин, большее их вовлечение в экономику и политическую жизнь, избавление от патриархального угнетения. Координировать процесс эмансипации женщин должны были созданные по инициативе Коллонтай т. н. женотделы - особые отделы при Центральном комитете и местных органах коммунистической партии. Возглавляли их женщины-коммунистки.

Начиная с 30-х годов сталинский СССР все больше разворачивался в сторону „традиционных ценностей“. Проявлениями этого стали упразднение женотделов (1930 год), криминализация абортов (1936 год, отменена в 1955 году) и значительное осложнение процедуры разводы (1944 год, эти нормы были существенно смягчены лишь во 2-й половине 60-х годов). Вопреки декларируемому гендерному равенству в фактически высший орган власти в СССР - Политбюро компартии - между 1920 и 1990 годами входила всего одна женщина - министр культуры Екатерина Фурцева в 1957-1961 годах. Знаком отказа от „сталинского наследия“ можно считать и официальное объявление начиная с 1965 года 8 марта выходным днем.

На практике однако, в эпоху брежневского застоя 8 марта, как и другие советские торжества, выродился в официозный ритуал, мало связанный с теми смыслами, которые в него вкладывало поколение Цеткин или Коллонтай. Неудивительно, поэтому, что после восстановления независимости Эстонии 8 марта как официальный праздник, как и другие атрибуты советской оккупации, отправили на свалку истории. Однако говорить о том, что проблемы, которые породили женское движение на рубеже 19-20 веков, полностью решены в современном мире, конечно, нельзя.

Выставка о 150-летней истории женских движений в Эстонии

Кураторы временной выставки „Вылезайте из-за печи!“ обращают внимание на то, что в Эстонии и в наши дни сохраняются высокий гендерный разрыв в оплате труда в ущерб женщинам и разрыв в образовании в ущерб мужчинам, высокий уровень насилия в отношении женщин, большое количество самоубийств среди мужчин и т.д.

Временная экспозиция откроется завтра, 9 марта, в Музее оккупаций и свободы Vabamu. С ее помощью музей надеется внести свой вклад в создание более равноправного общества, давая возможность женщинам сделать более смелый выбор, а мужчинам - справиться со своей более чувствительной стороной. Выставка рассчитана на всевозможные целевые группы, поскольку от более равноправного общества выиграют все.

„В истории Эстонии есть влиятельные женщины, которые помогали строить демократию, но чьи имена, к сожалению, не упоминаются в учебниках истории“, - сообщается на странице Музея оккупаций и свободы Vabamu.

„Лилли Субург находилась в тех же комнатах, что и Карл Роберт Якобсон и Якоб Хурт. Мари Раамот и Минни Курс-Олеск тоже сидели в тех же залах заседаний, где присутствовали Константин Пятс и Луи Олеск, - говорится в описании экспозиции. - В независимой и свободной стране женщины также должны быть независимыми и свободными – это понимание является частью процесса строительства демократии со времен национального пробуждения Эстонии, то есть уже 150 лет“.

Новой выставкой Vabamu хочет дать забытым историей женщинам достойное и равное место рядом с мужчинами, которых мы все знаем и считаем великими деятелями истории нашей страны.

Больше информации о выставке можно найти здесь.

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