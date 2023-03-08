Модель Playboy обвиняет Роналду в измене Джорджине: скандал набирает обороты

Он заявил, что любые комментарии по этому поводу являются „ложными и клеветническими“.

Через своего представителя Роналду сообщил прессе в родной Португалии, что заявления двух известных в определенных кругах женщин, утверждающих, что имели с ним отношения, являются фейковыми, пишет Sportmail.

Первое заявление о неверности Криштиану поступило от чилийки Даниэллы Чавес, бывшей модели Playboy, которая даже заверила, что у нее есть видео, подтверждающие это, и что она не лжет о том, что у нее был секс с одним из самых известных спортсменов мира.

„Если кто-то занимается сексом с другим человеком, который не является их партнером, но является свободным в душе и теле человеком без объяснений, это измена? Значит, с Криштиану мы изменяем? Это был просто секс, и с разрешения с моей стороны, а не его! У меня даже есть видео, но я не могу его загрузить, потому что это его уединение, и мы без одежды“, — сказала Чавес.

За моделью последовала венесуэлка Георгилая, которая утверждает, что у нее была интимная встреча с португальцем перед стартом ЧМ-2022 в Катаре. В своем заявлении она сказала: „Это было по обоюдному согласию с моей стороны, но, несмотря на это, я чувствовала себя манипулируемой из-за дурной славы и власти Криштиану“.

Пока Роналду не сделал заявлений о том, будет ли привлекать девушек к ответственности за клевету.

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