08.03.2023, 13:50
Сегодня начинаются переговоры. У возможного тройственного властного союза есть минимум три разногласия, о которых придется договариваться(21)
ФОТО: Kollaaž, Delfi Meedia
Партия реформ выиграла выборы, что не стало особенным сюрпризом, и теперь, также не удивляя, движется к наиболее надежному варианту коалиции. Однако это не означает, что обойдется без сюрпризов, пишет „Эстонский экспресс“.
Кая Каллас идет по конкретному пути. Все послевыборные сигналы указывали на то, что избранными партнерами по коалиции будут Eesti 200 и соцдемы.