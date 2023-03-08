Выборы 2023
08.03.2023, 13:50

Сегодня начинаются переговоры. У возможного тройственного властного союза есть минимум три разногласия, о которых придется договариваться

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КОАЛИЦИОННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК: Партия реформ, Социал-демократы и Eesti 200 сегодня начинают переговоры о коалиции
КОАЛИЦИОННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК: Партия реформ, Социал-демократы и Eesti 200 сегодня начинают переговоры о коалиции
ФОТО: Kollaaž, Delfi Meedia

Партия реформ выиграла выборы, что не стало особенным сюрпризом, и теперь, также не удивляя, движется к наиболее надежному варианту коалиции. Однако это не означает, что обойдется без сюрпризов, пишет „Эстонский экспресс“.

Кая Каллас идет по конкретному пути. Все послевыборные сигналы указывали на то, что избранными партнерами по коалиции будут Eesti 200 и соцдемы.

Может показаться странным, что Каллас публично подчеркнула, что председатель Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер не нашел возможности поздравить ее с победой на выборах. Но это подчеркивают и несколько других политиков Партии реформ. Очевидный сигнал, что Isamaa вне игры.

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