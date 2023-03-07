ВИДЕО | В Тбилиси протесты против закона об „иноагентах“ переросли в столкновения с полицией

Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об „иностранных агентах“. За законопроект „О прозрачности иностранного влияния“ проголосовали 76 депутатов, против выступили 13 депутатов, сообщает портал „Новости-Грузия“. Законопроект предусматривает, что в Грузии появится реестр „иностранных агентов“, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые более чем на 20% из-за рубежа.

В день голосования у здания парламента на проспекте Руставели собрались несколько тысяч человек.

Вечером во вторник полиция Тбилиси начала разгонять протестующих, применив против них слезоточивый газ и водометы, сообщает корреспондент „Медузы“ с места событий. Также возле парламента, предположительно, использовали светошумовые гранаты. Протестующие кидали в полицию бутылки и файеры.

Данных о пострадавших или задержанных пока нет.

В МВД Грузии заявили, что акция протеста „приняла насильственный характер, участники акции попытались заблокировать один из входов в парламент, имели место акты насилия в отношении сотрудников министерства“. Оппозиция утверждает, что протест был мирным.

Посольство США в Тбилиси заявило, что „сегодня черный день для грузинской демократии“. „Обсуждение парламентом Грузии законов, вдохновленных Кремлем, несовместимо со стремлением страны к европейской интеграции и демократическому развитию. Принятие законов [об „иностранном влиянии“] нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и осложнит работу организаций, которые помогают своим согражданам [внутри страны]. Проект закона и его активное обсуждение ставят под сомнение готовность правящей партии к евроатлантической интеграции“, — заявили в посольстве.