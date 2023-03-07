ФОТО и ВИДЕО | В Тбилиси протесты против закона об „иноагентах“ переросли в столкновения с полицией

На кадрах, которые показало грузинское телевидение, видно, как толпа перекрывает проспект Руставели, а полиция использует водометы. Протестующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза.

Столкновения продолжались до глубокой ночи, позже полиция оттеснила протестующих от здания парламента.

В заявлении МВД Грузии сообщается, что как среди полицейских, так и среди манифестантов есть пострадавшие, их количество не уточняется. Полиция также задержала пока неизвестное количество протестующих - по данным телеканала Mtavari, они исчисляются десятками.

В МВД Грузии заявили, что акция протеста „приняла насильственный характер, участники акции попытались заблокировать один из входов в парламент, имели место акты насилия в отношении сотрудников министерства“. Оппозиция утверждает, что протест был мирным.

Видеорепортаж корреспондента Delfi

Акция протеста у парламента началась после того, как в первом чтении был принят скандальный законопроект, похожий на российский закон об „иностранных агентах“.

Сейчас, как сообщают грузинские СМИ, в коридорах парламента „шум и словесная перепалка“. Оппозиционные депутаты требуют встречи с его председателем Шалвой Папуашвили .

„Агенты иностранного влияния“

Инициированный депутатами движения „Сила народа“ законопроект предусматривает создание реестра „агентов иностранного влияния“. Такими агентам“ станут некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Это не коснется организаций, основанных административными органами, а также спортивных федераций.

Зарегистрированные в качестве агентов организации должны будут ежегодно подавать финансовую декларацию. Тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве „агента“ или не подаст декларацию, будет грозить штраф в размере 25 тысяч лари (около 9,5 тысяч долларов).