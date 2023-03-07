NYT сообщила об „украинском следе“ в подрывах „Северного потока“. Киев отверг причастность Украины

По словам источников NYT, несмотря на заявления официального Киева о непричастности к подрывам газопроводов, новые разведданные предполагают, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России. В статье указано, что в диверсии не участвовали граждане Великобритании и США.

Взрывчатка, как утверждают собеседники издания, была заложена с помощью опытных водолазов, которые, вероятно, до этого не работали на военные или разведывательные службы. При этом не исключено, что в прошлом члены группировки проходили специальную подготовку, указали источники.

В то же время неназванные американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы.

Собеседники NYT отметили, что в американском и европейском разведсообществах до сих пор существуют „огромные пробелы“ в деле о диверсии на „Северных потоках“, однако новые данные „могут стать первой существенной зацепкой, вытекающей из нескольких тщательно охраняемых расследований“.

При этом газета пишет, что любое предположение о причастности к взрывам Украины, будь то прямое или косвенное, „может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности“.

Представитель ЦРУ отказался от комментариев для NYT. Представитель Совета национальной безопасности США перенаправил журналистов к европейским властям, которые занимаются расследованием.

Взрывы на „Северном потоке“ и „Северном потоке-2“ произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на „англосаксов“, которым нарушение работы „Северных потоков“, по его мнению, было „выгодно“.

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. Россия неоднократно заявляла, что ее специалистов к расследованию не допускают.