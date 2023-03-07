07.03.2023, 19:25
ГАЛЕРЕЯ | „Не бояться перехватывать друг у друга разумные идеи“. Алар Карис встретился с руководителями прошедших в парламент партий
За прошедшие после выборов в Рийгикогу два дня президент Эстонии Алар Карис встретился со всеми лидерами прошедших (по предварительным данным) в Рийгикогу партий.
По словам главы государства, он получил представление о позициях как новой вероятной коалиции, так и новой вероятной оппозиции.
„Многие опасения у них схожие или просто одни и те же, поэтому я советую им внимательно слушать друг друга и не бояться перехватывать друг у друга разумные мысли“, - сказал Карис.