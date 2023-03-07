„Объем работы колоссальный, много заказов, доставок“ – цветочные магазины в Нарве готовы к 8 марта

На предварительные заказы букетов ориентируется и начинающий цветочный бизнес. „Мы новый магазин, мне сложно судить, насколько прибыльным окажется для нас этот день, мы открылись только прошлой весной, – рассуждает хозяйка цветочного киоска у „Ругодива“. – Дополнительный заказ цветов, конечно, сделали. Все магазины делают запас. Те, кто давно в этом бизнесе, знают, какие лучше заказать цветы и у каких поставщиков. А поставщики в свою очередь за крупные заказы предлагают меньшие цены. Мы пока только набиваем шишки. Когда открылись, то попали на время выпускных. Мы тогда мало заказали цветов, их быстро разобрали. Теперь уже знаем, как следовало сделать. И после 8 марта тоже поймем“.

Владелица цветочного салона „Флоридея“ Татьяна рассказывает, что 8 марта к ним обращаются постоянные клиенты, потому что хотят получить что-то качественное и необычное. Стандартные цветы они могут купить в любом супермаркете, а что-то необычное – это к ним. „Для цветочного бизнеса 8 марта – это возможность показать свое умение, – говорит Татьяна. – Это работа на будущее, нам надо показать, какие у нас шикарные и классные букеты. И люди потом весь год будут возвращаться по своим семейным или корпоративным поводам. И будут нас кормить этим. Потому что купленный на 8 марта букет долго стоял, и муж угодил любимой жене“.

То же самое повторяют и в других салон ах. На Петровской площади в цветочном киоске нам рассказали, что сейчас уже не так, как было раньше, потому что супермаркет ы забрали себе часть потока покупателей. Это раньше, когда не было такого обилия цветов в „Максиме“, „Рими“, „Призме“, цветочные киоски хорошо зарабатывали в этот день. „В супермаркете иногда девять штук тюльпанов можно купить за два с половиной евро, а у нас один тюльпан стоит полтора евро, но у него и качество другое, он простоит намного дольше, но не все об этом задумываются“, – говорит продавец цветов из этого киоска. И добавляет: „Но есть ещё День матери, 9 мая, теперь и 16 августа у нас как второе 9 мая, поэтому поводов купить цветы достаточно и кроме 8 марта“.

В это время две девушки в киоске собирают букеты. Какие-то уже стоят в вазах оформленные. Они сделаны по предварительным заказам и ждут, когда за ними придут. Девушки просят не очень фотографировать в киоске, потому что пока беспорядок, только все готовят.

Татьяна из „Флоридеи“ говорит, что доход в праздничный день даже выше, чем в прежние годы, но не потому что они больше продают букетов, а потому что стоимость цветов увеличилась. И сами цветы дороже, и их доставка тоже. Сейчас, например, самый бюджетный букет в салоне Татьяны получится купить за 8 евро, в основном же средняя стоимость букета – 25 евро, но есть и по 100 евро – это охапка красивейших тюльпанов. Когда подходишь к салону – глаза разбегаются, такое обилие цвета. Особенно ярко выглядят цветы, которые еще не распределили по букетам, и они стоят в контейнерах как яркие цветные пятна абсолютно разных форм.

После вопроса о том, насколько больше они закупают цветов по сравнению с обычным выходными днями, Татьяна сначала говорит, что раз в 15. Но потом считает и оказывается, что закуп они сделали больше в 27 раз.

„Объем работы колоссальный, много заказов, доставок, – рассказывает Татьяна, пока девушки в салоне продолжают оформлять букеты. – Наши клиенты хотят, чтобы лично для них сделали что-то определенное, не такое, как у всех. Заказы мы принимаем дня за три, хотя многие пишут и за неделю, мы не отвечаем даже так рано. Смысла нет. Вот когда нам уже привезли цветы 3-4 марта, сутки они простояли, напились водой, мы смотрим и понимаем, что можем предложить, тогда распределяем их по букетам“. По словам Татьяны, заранее, даже иногда за несколько недель заказывают мужчины, которые уезжают в командировки. Девочки из салона цветов говорят им примерно, что могут сделать, и поскольку клиенты им доверяют, то соглашаются: „Сделайте на свое усмотрение“.

В салон даже из России обращаются. Например, родственники живут в Ивангороде, пишут в мессенджер и заказывают букеты. „Мы делаем и доставляем, – рассказывает хозяйка „Флоридеи“. – Нам пишут вообще со всего Ида-Вирумаа. У нас работают три курьера в праздничный день. Они отвозят цветы и в Кохтла-Ярве, и в Йыхви, и в Силламяэ. Люди могли бы и там купить цветы, но вот к нам обращаются. Мы работаем 15 лет и они знают, что у нас все качественно всегда – и сами цветы, и оформление. Стоматолога или гинеколога выбирают тщательно, но потом не меняют. Также и нас. У нас есть клиенты, кто с нами уже по 12-13 лет. Иногда уходят, пробуют сотрудничать с другими салонами, а потом возвращаются“.