Лукашенко оскорбил Зеленского после диверсии на аэродроме под Минском. И добавил: „Вызов брошен“

В ходе выступления он обвинил в случившемся на авиабазе президента Украины Владимира Зеленского, поскольку, по мнению Лукашенко, „такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны“.

Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! <…> Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: „Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем“. На что я говорил: „Мы не собираемся нападать“. <…> Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не намерена участвовать в войне: „Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь“.

В своей речи он также пригрозил „жесточайшей зачисткой“ оппозиционно настроенным жителям Беларуси, которые остаются в стране или уехали за ее пределы.

Спикер украинского МИДа Олег Николенко заявил, что Украина не причастна к диверсии в Мачулищах. Также на этом настаивает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. „Нужно определиться с дефинициями. Теракт — это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии — когда с белорусской границы входят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами“, — написал он в твиттере.

26 февраля местные жители сообщили о звуках взрывов в районе авиабазы в Мачулищах под Минском. Белорусские активисты из BYPOL заявили, что устроили диверсию на аэродроме и сбросили на находившийся там российский самолет А-50 взрывные устройства с дронов. В BYPOL сообщили, что причастные к взрывам выехали за границу, а самолет был поврежден и „летать уже не сможет“.