Выборы 2023
07.03.2023, 21:16

ВИДЕО | Мартин Хельме: электронные голоса, которые невозможно проверить, должны быть аннулированы, чтобы обеспечить конституционный порядок

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Председатель EKRE Мартин Хельме сказал Delfi, что если электронное голосование не может быть проверено, оно должно быть аннулировано. В противном случае, по словам Хельме, это противоречит демократическому государственному устройству.

Каковы следующие шаги EKRE?

Прежде всего, мы должны обсудить, у нас совещание. Обсудим, что мы делаем с электронными выборами.

То есть эту тему вы так не оставите, и возможен судебный путь?

Если бы мы сравнили электронное голосование с бумажным, то это выглядело как если бы люди неделю ходили голосовать, затем кто-то взял эту урну под мышку, вышел из комнаты и сказал: „так и было, пересчитать невозможно“. Этот вариант нам не подходит. Так быть не должно.

Между тем, вы же непосредственно общались с избирательной комиссией, они предоставляют вам информацию и рассказывают, как проходило голосование?

Конечно, общались, мы даже отправили им письма, но на них еще не ответили. Тот факт, что мы спрашиваем некоторые данные, и они говорят, что мы не даем их вам, мы даем другие - это на самом деле не контроль выборов.

В то же время сейчас ведутся переговоры о коалиции. По-видимому, вас не удивила возможная коалиция, о которой сейчас говорят - Партия реформ, Eesti 200 и соцдемы?

Те, кто в настоящее время начинает коалиционные переговоры, основываясь на цифрах, которые есть сейчас... еще раз повторю - мы не считаем это волей народа, пока не увидим реальные результаты.

Конечно, в этой возможной коалиции есть логика - это левая, самая радикально либеральная компания, члены которой нашли друг друга.

Вы готовы остаться в оппозиции, в обществе Isamaa и центристов?

Понятно, что сейчас мы остаемся в оппозиции, если только электронные выборы не будут отменены, конечно. Аннулирование голосов, которые никто не может проверить, необходимо, по моему мнению, чтобы гарантировать, что у нас есть конституционный порядок. Поскольку если голоса не могут контролировать, выборы по сути являются фальсификацией, переворотом или ликвидацией конституционного порядка, с которым никто не готов согласиться. По моему мнению, мы поступаем неправильно, когда обсуждаем, что за коалиция может родиться в составе этого Рийгикогу, это преждевременно, пока не выяснится, какой была реальная воля людей.

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