В Таллинне у более 1600 домохозяйств пропало электричество. Elektrilevi обещает восстановить подключение в течение часа

Попавшая под отключение территория простирается от Кристийне до Хааберсти , это в общей сложности 1634 домохозяйства .

По словам Elektrilevi, ликвидация неисправности все еще продолжается, и, вероятно, это неисправность кабеля. По оценкам Elektrilevi, электричество вернут через час или два.