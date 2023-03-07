„Остаюсь в Европарламенте!“ Яна Тоом уступила место в Рийгикогу бывшему мэру Нарвы Алексею Евграфову(46)
Евродепутат Яна Тоом объявила на своей страничке в социальной сети Facebook, что поскольку центристы, скорее всего, останутся в оппозиции, она не покинет Европарламент. Вместо нее, следующим по списку, в Рийгикогу войдет бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов.
„Дорогие все! Во-первых, повторю слова благодарности всем, кто за нас проголосовал - от души! Во-вторых, коль скоро участие в правительстве центристам на данном этапе не светит, сделаю, как и обещала - останусь в Европарламенте, а мои эстонские коллеги продолжат работу в моем бюро. Делаю это со спокойной совестью, потому что мой замещающий член в Рийгикогу - Алексей Евграфов. Думаю, человек, на первых парламентских выборах получивший такую поддержку избирателей, в отдельном представлении не нуждается“, - написала Яна Тоом, пообещав ответить на все вопросы в стриме на http://www.facebook.com/yanatoom.ee в четверг вечером.
Напомним, что лидером по количеству голосов по Ида-Вирумаа стал одиночный кандидат Михаил Стальнухин, который набрал 4577 голосов. Второе место занял баллотировавшийся по списку Объединенной левой партии (ОЛПЭ) Айво Петерсон - 3960 голосов. Оба не прошли в парламент.
Яна Тоом оказалась на третьем месте - 3456 голосов, четвертое место досталось баллотирующемуся по списку Центристской партии Алексею Евграфову - 1402 голосов. В Рийгикогу он мог пройти только при условии, что Тоом откажется от мандата. Так и произошло.