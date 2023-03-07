Коваленко-Кылварт: Решение президента не провозглашать закон о символике стало хорошей новостью

“Для муниципалитетов приятие закона означало бы появление дополнительных объемов работ и немалые финансовые затраты, причем совершенно бессмысленные. К примеру, пришлось бы закрашивать потолочную роспись в театре „Эстония“, удалять символику со здания кинотеатра „Сыпрус“, сносить часть фасада здания напротив „Стокманна“ и пр.. Поэтому одно только положение закона, позволяющее сносить здания, если запрещённую символику невозможно удалить, не может не вызывать сомнений в адекватности и правомерности инициативы“, - отмечает она.



По мнению депутата, последствием применения закона на практике стал бы дальнейший раскол общества и эскалация напряженности.