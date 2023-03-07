Swedbank прогнозирует замедление роста цен во второй половине года. А что будет с зарплатами?

Наибольший вклад в рост цен в феврале внесли энергоносители. Пятая часть роста цен была обусловлена повышением цен на электроэнергию. Прошлой зимой государственные субсидии на электроэнергию для домохозяйств были более щедрыми, чем в этом году.



Охлаждение рынка недвижимости и рост предложения съёмных квартир привели к снижению цен на аренду. По сравнению с сентябрем прошлого года цены на аренду жилья снизились на одну десятую.



Цены на продукты питания за год выросли на четверть. Падение цен на продовольственное сырьё и энергоносители отражается на продуктовых ценах с задержкой. Согласно опросу Института конъюнктуры, эстонские производители продуктов питания не планируют повышать отпускные цены в ближайшие месяцы. Однако продуктовые магазины ожидают дальнейшего роста цен. Это может быть связано с заметным снижением рентабельности розничной торговли продуктами питания. Согласно предварительным данным Департамента статистики, общая прибыль супермаркетов и продуктовых магазинов в прошлом году упала на 98%.



Помимо продуктов питания, подорожали алкоголь и табак. С 1 января повысился акциз на табак и закончилось освобождение от акциза на табачные жидкости. Табак с более высокой налоговой ставкой постепенно поступает в магазины.



Рост цен замедлится во второй половине года