Эстонская пара керлингистов поднялась на второе место в мировом рейтинге

Всего несколько месяцев назад Калдвеэ и Лилль поднялись на высшую строчку в своей карьере, третье место, а теперь свежие чемпионы Эстонии стали вторыми в мире среди смешанных пар по керлингу. По словам Марие Калдвеэ, это хороший результат, но работа продолжается, так как цель – чемпионат мира в апреле. „Мы довольны вторым местом в мировом рейтинге, но мы продолжаем работать, чтобы уже в апреле на чемпионате мира сыграть против лучших спортсменов“, — прокомментировал она.

Калдвеэ и Лилль поднялись в рейтинге благодаря успешному выступлению в Таллинне на этапе Кубка мира WCT Tallinn Masters Mixed Doubles, где в условиях жесткой конкуренции эстонские керлингисты заняли второе место. Они лишь немного уступили норвежцам Мартине Рённинг и Матиасу Брендену.

Швейцарская пара кёрлинга Дженни Перре и Мартин Риос продолжает лидировать в мировом рейтинге смешанных пар (204,9 балла). Эстонская пара по керлингу набрала 174,3 балла, а канадская пара по керлингу Лаура Уолкер и Кирк Майерс, занявшая третье место, набрала 164 рейтинговых очка.

Марие Калдвеэ и Харри Лилль, успешно защитившие титул чемпионов Эстонии, в настоящее время готовятся к чемпионату мира среди смешанных пар, который пройдет в апреле в Южной Корее.

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