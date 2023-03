Гей-клуб, однополый брак и лондонский модельный бизнес: проверяем недавние посты про сына Владимира Соловьёва

Ещё через пару дней в СМИ и соцсетях появились публикации о том, что Даниила Соловьёва заметили в одном из британских гей-клубов, после чего он поучаствовал в оргии. При этом авторы новостных заметок и постов ссылаются на британский таблоид The Sun и иногда приводят скриншот якобы оригинального материала на сайте издания за 15 февраля. На вирусном изображении приведён такой заголовок: „Даниил Соловьёв, 21-летний сын пропагандиста Владимира Соловьёва, был замечен в гей-клубе в Лондоне и на последующей оргии, где друзья называли его Блондинчик“. Также на скриншоте несколько фотографий: на первой Владимир Соловьёв с детьми, включая Даниила, на второй — Томми Соловьёв, о котором мы писали выше, а на третьем — вывеска лондонского гей-клуба G-A-Y с радужными флагами (снимок взят из фотобазы Shutterstock).



Тексты о Данииле со ссылкой на The Sun вышли на сайтах „Диалог.ua» (отмечается, что материал был удалён с сайта британского таблоида утром 16 февраля, а „со слов читателей, он успел провисеть в ленте менее суток“), „2+2», „НикВести», „ТСН» (авторы заметки утверждают, что на сайте The Sun материал отсутствует) и израильского информагентства „Курсор» (в сообщении подчёркивается, что материал удалили). Скриншот статьи британской газеты широко разошёлся по соцсетям, например в Twitter, где твит Nexta набрал почти 830 000 просмотров и 6700 лайков. Среди других ресурсов, где размещено вирусное изображение или его упоминание, — Telegram (примеры тут, тут и тут), „ВКонтакте», Reddit, „ЯПлакалъ», JoyReactor и YouTube.