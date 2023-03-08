Гей-клуб, однополый брак и лондонский модельный бизнес: проверяем недавние посты про сына Владимира Соловьёва

Правда ли, что Даниил Соловьёв заключил контракт с лондонским модельным агентством?

В середине февраля 2023 года в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что один из сыновей телеведущего Владимира Соловьёва якобы работает моделью в британской столице. Например, 13 февраля на сайтах издания Lenta.ru и газеты „Московский комсомолец» появились заметки (обе уже удалены) о том, что пользователи соцсетей из-за этого раскритиковали Соловьёва. СМИ ссылались на твит американского политического консультанта и корреспондента издания Kyiv Post Джейсона Джея Смарта, который 12 февраля выложил несколько снимков 21-летнего Даниила (на одном из них изображён юноша с чёрным лаком на ногтях) и сообщил, что тот работает моделью в столице Великобритании. На момент написания этого разбора пост Смарта набрал более 2 млн просмотров и почти 14 000 лайков.



Подобные посты о работе Даниила Соловьёва в лондонском модельном агентстве стали популярны и в других Twitter-аккаунтах (примеры тут и тут), в Facebook* (например, запись о модельной карьере молодого человека репостил публицист Станислав Белковский), на YouTube (например, на канале „Утро февраля»), а также в Telegram-каналах „Инсайдер UA» (534 000 просмотров), „Украина сейчас» (518 000), „СМИ Россия не Москва» (245 000), „Адвокат права» (227 000) и „Ukr Inform новини» (106 000).

Начнём с того, что у Владимира Соловьёва действительно есть сын Даниил, которому в феврале 2023 года был 21 год. Это не раз подтверждал и сам телеведущий. Например, у себя в инстаграме* и твиттере он ещё 12 октября 2015 года делился фотографией Даниила и поздравлял его с 14-летием.

Из небольшого интервью, которое издание „Афиша Daily“ взяло у сына Владимира Соловьёва в 2017 году, известно, что Даниил учился в Москве в Ломоносовской частной школе. Это подтверждает и официальный YouTube-канал учебного заведения. По словам Даниила, в восьмом классе он „собирался поступать на международные отношения“.

Что касается фотографии, где запечатлён мужчина в очках, чёрном брючном костюме и с накрашенными чёрным лаком ногтями, то она была опубликована ещё в декабре 2020 года в инстаграме модного бренда и парикмахерской „Контора“ стилиста и телеведущего Владислава Лисовца; отделения „Конторы“ работают в Москве и Краснодаре. Разошедшийся недавно по интернету снимок был сделан для продвижения коллекции 2021 года, на сайте бренда можно найти и другие фото с тем же человеком.

На то, что на рекламном снимке действительно запечатлён Даниил Соловьёв, помимо внешнего сходства, указывают и татуировки, которые видны на груди и пальцах модели. В январе 2021 года российский таблоид „Экспресс-газета“ выпустил материал (уже недоступен на сайте) о Данииле под заголовком „19-летний сын-тусовщик Владимира Соловьёва живёт с распутной душевнобольной“. Поскольку это жёлтое издание, нас интересует не текст, а лишь фото, взятое из соцсетей, как утверждается, девушки Даниила. На пальцах и груди сына Владимира Соловьёва те же татуировки, что у человека на фото парикмахерской.