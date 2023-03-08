Поздравляем! Трое молодых эстонских предпринимателей попали в престижный список Forbes

„От устойчивости до безопасности — эти предприниматели из списка Forbes 30 в возрасте до 30 лет находят уникальные способы сохранения окружающей среды и цифровой безопасности“, — объясняет Forbes включения в список Каарела Коткаса.

Издание отмечает, что Коткас в 2015 году основал компанию Veriff, занимающуюся разработкой технологий идентификации личности, и за восемь лет выстроил из нее единорога стоимостью 1,5 миллиарда долларов.

За свою деятельность в Veriff Коткас в этом году также получил из рук президента Орден Белой звезды.

По словам Коткаса, получение ордена стало для него большой честью и неожиданностью. „Потребовалось некоторое время, чтобы понять, чем я заслужил такую ​​честь. Я думаю, это потому, что я только в начале своего пути, и все замечают, насколько большую проблему мы решаем в Veriff в глобальном масштабе и какую роль в этом играет Эстония“, — сказал Коткас в феврале.

В прошлом году удалось увеличить оборот в Veriff более чем в 2,3 раза, и Коткас подтверждает, что стремительное движется вперед продолжается.

Выдающийся молодой человек в финансовом секторе: Робин Салуокс

Его стартап eAgronom собрал 12 миллионов долларов на создание программного обеспечения, которое позволяет фермерам управлять своим углеродным следом и зарабатывать, продавать и обменивать ценные углеродные кредиты, чтобы повысить устойчивость своих ферм и получать дополнительный доход от углеродных кредитов, отмечает Forbes.

На конец 2022 года в eAgronom работало 36 человек.

Выдающийся молодой человек в промышленном секторе: Мадис Лехтметс

Remato, соучредителем которой является Лехтметс, предоставляет программное обеспечение для управления строительными компаниями, и Forbes отмечает, что на сегодняшний день компания привлекла более 2 миллионов долларов финансирования.