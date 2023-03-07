Правда ли, что Джо Байден в феврале 2023 года появился перед камерами с синяком на лбу?

В эти дни по интернету широко разошлись два видео с падениями на трапе американского борта №1. На первом , показанном, судя по титрам, на одном из польских телеканалов, кто-то из членов прибывшей американской делегации, оступившись при спуске по ступенькам, оказывается на земле. Пользователи соцсетей предположили , что это был сам президент Джо Байден, для которого подобные инциденты совсем не редкость . Однако на видео от Sky News видно, что в этот раз американский президент преодолел дистанцию без каких-либо проблем. Кроме того, за плечами у человека, упавшего со ступенек, можно разглядеть большую сумку, что нехарактерно для глав государств в такой ситуации. Позднее официальный представитель Белого дома подтвердил фактчекинговому ресурсу Snopes, что „героем“ инцидента был не Джо Байден.

20 февраля президент США Джо Байден совершил неанонсированный визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Байден объявил о новом пакете помощи в размере полумиллиарда долларов. Вечером того же дня стартовала уже запланированная двухдневная поездка первого лица США в Варшаву, вместившая в себя участие в саммите глав государств „Бухарестской девятки“ НАТО.

Как сообщили СМИ 22 февраля, синяк на лбу президента США Джо Байден а, зафиксированный фотокамерами то ли в дни его визита в Польшу, то ли непосредственно по возвращении, заинтересовал многих пользователей соцсетей. Некоторые издания связали появление синяка с падением американского лидера во время подъёма к самолёту в Варшаве, а в ряде Telegram-каналов приводили кадры , на которых человек, похожий на Байдена, падает при спуске по трапу. Среди русскоязычных изданий, обративших внимание на синяк Байдена, — „ Вечерняя Москва », „ Взгляд », ТВЦ и „ Вести.Ру ». Активно распространялись эти слухи и в соцсетях. В частности, в Telegram о них написали каналы „ Zлой пруф » (145 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Пул N3 » (137 000), „ Дорогая хурма » (74 000) и „ Теледно » (34 000), а в TikTok некоторые ролики с изображением пятна на лбу американского президента набирали по полмиллиона просмотров.

Другой инцидент произошел перед вылетом президентского самолёта из Польши вечером 22 февраля. Человек, похожий на Байдена, упал и тут же поднялся во время восхождения по трапу. Как видно на ролике, снятом с другого ракурса, это действительно был американский президент. Эту информацию тем же фактчекерам из Snopes подтвердили в Белом доме.

Фотографии Байдена с пятном, похожим на синяк, появились в фотобанках крупнейших мировых агентств (AFP, Associated Press, Reuters, EPA, Getty Images) в тот же день, 22 февраля, и были сделаны во время саммита в Варшаве. Таким образом, это пятно не может иметь отношение к падению Байдена перед его вылетом из Польши.

Разгадка появилась в СМИ почти сразу, хотя не все ресурсы обратили на неё внимание. Дело в том, что Джо Байден — второй президент-католик в истории США (первым был Джон Кеннеди) и свято чтит религиозные обряды. 22 февраля в католическом мире отмечалась Пепельная среда — день начала Великого поста. По этому случаю польский священник Веслав Давидовский утром 22 февраля провёл в отеле Marriott, где остановился Байден, праздничную мессу. Позднее Давидовский поделился сделанными тогда фотографиями в социальных сетях, написав, что имел честь посыпать голову пеплом самому президенту США (тот упомянул в Twitter, что „присоединился к празднованию Пепельной среды“, но не сообщил подробностей). На фото мы видим, что пепел на лбу Байдена образует католический крест. В статье на сайте The National Geographic отмечается, что такой крест символизирует смертность его носителя и покаяние за собственные грехи. Священники наносят его во время утренней службы в Пепельную среду, и многие верующие предпочитают оставлять этот след на себе до конца дня. По-видимому, так же предпочитает действовать и Джо Байден. После мессы же, как мы видим на фотографиях с саммита, от пепельного креста остался лишь небольшой след в центре лба американского президента.

Отметим, что это не первый случай, когда Джо Байден в Пепельную среду попадает в объективы фотокамер с ритуальным пятном на лбу. В 2009 и 2010 годах он это делал в ранге вице-президента США (ведущей телеканала Sky News Кэй Бёрли даже пришлось извиниться за упоминание его „синяка“), а в 2022-м — уже будучи главой государства. Чтит католическую традицию и, например, коллега президента по Демократической партии, бывший госсекретарь США Джон Керри. А вот в 2015 году Байден действительно появился на публике с синяком на лице — согласно официальному объяснению, кровоподтёк возник после игры политика со своей собакой по кличке Чемп.

Итог: Неправда